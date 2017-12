Nepoznám telefón, ktorý by mal pri uvádzaní na trh viac smoly a o ktorom by sa viac polemizovalo, ako je model Nokia 7110. Prvý raz ho Nokia predstavila na GSM kongrese v Cannes v roku 1999. Jeho oficiálne uvedenie na trh bolo plánované na jeseň 1999, no

17. sep 2000 o 0:00

pre pretrvávajúce problémy s firmware telefónu sa uvedenie neustále odkladalo. Na slovenský trh sa 7110 dostala prakticky až v zime 2000, a jej skutočný nástup na WAP trh prišiel až pred mesiacom, keď EuroTel ohlásil spustenie WAP služieb a model 7110 zaradil medzi dotované telefóny. Predstavme si preto tento telefón v užívateľskom teste.

Nokia 7110 na istý čas vzala vietor z plachiet ostatným producentom mobilných telefónov – Nokia totiž predstavila úplne novú koncepciu mobilného telefónu s veľkým displejom, nabitého množstvom nových funkcií a predovšetkým prehliadačom stránok WAP (vo verzii 1.1). Nokia tak opäť potvrdila, že má stále stabilné popredné miesto v inovatívnosti.

Telefón má banánovitý tvar, nepatrí k najmenším, ani k najľahším, no vzhľadom k jeho funkčnosti sú jeho rozmery a váha primerané. Okrem toho 7110 dobre sedí v ruke a užívateľ telefón „cíti“ (čo je pri iných doslova miniatúrnych telefónoch doslova problém napríklad pre mužov s „chlapsky“ veľkou rukou). Na prvý pohľad zaujme veľký displej, ktorý ponúka 65 riadkov s 96 pixelmi. Bez problémov zobrazuje veľké aj malé fonty, tučné i bežné písmo a grafiku (pokrok v zobrazovaní vidieť predovšetkým v grafike hier, či množstve animácií v menu telefónu). Treba oceniť fakt, že displej je zapustený do tela telefónu, preto nehrozí jeho poškriabanie, ako napríklad pri modeli Nokia 3210. Druhou zaujímavou novinkou je ovládacie koliesko Navi. Používanie rollera pripomína voľbu položky v menu aplikácie pomocou myši a vlastne nahrádza tlačidlá so šípkami hore a dolu na mobilnom telefóne.

Ako je už tradíciou, Nokia vyvinula mimoriadne praktické riešenie pre ovládanie telefónu a naviac priradila Navi rolleru inteligentné správanie, takže takmer vždy zareaguje na stlačenie alebo pootočenie presne tak, ako užívateľ chce a predpokladá. Posuvné koliesko je programovateľné, preto po získaní patričnej zručnosti možno telefón ovládať až prekvapivo rýchlo a pohodlne. Pri prvom pohľade na telefón zaujme aj kryt klávesnice, ktorý ju vysunutím odkryje a aktivuje. Vysunúť ho možno aj automaticky – efektným stlačením tlačidla na zadnej strane telefónu. Kryt sa vysúva s dostatočným odporom, takže neprichádza k jeho samočinnému posunu. Napriek tomu odporúčame telefón nosiť v ochrannom obale, pretože napríklad nosením v zadnom vrecku nohavíc môže prísť k zbytočnému poškodeniu krytu.

Funkcie telefónu

Predstavili sme si novinky, ktoré vidieť na prvý pohľad. Za zmienku však stoja aj nové funkcie telefónu. Hneď na úvod treba predstaviť telefónny adresár. Kapacitu pamäte možno prepnúť na kapacitu SIM karty (100 až 250 miest podľa tipu karty) a kapacitu telefónu. Tá je ohromujúca – pamäť pojme až 1000 mien, pričom ku každému z nich je možné priradiť až päť telefónnych a faxových čísiel a dve adresy. Zaujímavá je manažovateľnosť telefónneho adresára - pri každom čísle a mene možno rozlíšiť ikonami, či ide o číslo domov alebo do zamestnania, či je to napr. faxové číslo alebo adresa elektronickej pošty. Trocha ťažšie sa nám zvykalo na nový spôsob prístupu k záznamom v telefónnom adresári. Ku každému menu možno priradiť iné zvonenie, či vytvoriť skupiny osôb s iným režimom nastavenia telefónu pri zvonení.

Mimoriadnu pozornosť si zaslúžia aj funkcie pre SMS. Nokia 7110 je v tomto úplne výnimočná. Do pamäte možno uložiť až 500 SMS správ, ktoré sú uložené v samostatných priečinkoch (schránka odoslaných správ, schránka prijatých správ, archív). Písanie správy je ako v každom telefóne Nokia mimoriadne pohodlné a rýchle, tu možno navyše využívať roller Navi a opäť po získaní zručnosti vás v písaní nik nepredbehne. Veľmi príjemným doplnkom je desať editovateľných šablón pre správy, takže napríklad správu „Meškám, prídem o 30 minút“ možno napísať jedným stlačením tlačidla. Nokia 7110 po nastavení slovenského jazyka dokonca pozná diakritiku, no táto možnosť, samozrejme, nefunguje u príjemcu, ktorého telefón diakritikou nedisponuje. Pri používaní môže diakritika prekážať – listovanie v znakoch totiž predlžuje a spomaľuje, túto funkciu však nemožno vypnúť inak, ako nastavením anglického jazyka pre celý telefón! Pokiaľ využívate pri písaní správ angličtinu, odporúčame využiť funkciu prediktívneho vkladania textu. 7110 je vybavená zabudovaným slovníkom, ktorý umožňuje ďalšie dopĺňanie slov užívateľom. Pri každom stlačení tlačidla softvér T9 priebežne porovnáva dosiaľ napísanú časť slova so slovami v databáze a vyberie najpravdepodobnejšie slovo podľa písmen, ktoré ste vložili. Ak po dokončení slova existuje niekoľko možností, správne slovo zvolíte rollerom Navi™.

Medzi ďalšie top funkcie telefónu patrí aj vreckový kalendár – organizér. Kalendár zobrazuje dni, týždne alebo mesiace. Na veľkom displeji s veľkým rozlíšením sa možno prehľadne pohybovať. Do organizéra možno zadať 660 poznámok a úloh. Týždenný prehľad dopĺňa ikony k úlohám na každý deň a v prípade, že je telefón zapnutý, možno využiť aj funkciu akustického upozornenia na stretnutie či úlohu.

Obľúbená téma – zvonenia v telefóne – zaujme aj pri 7110. Telefón ponúka na výber 35 zvonení, vlastného skladateľa, možnosť prijatia a uloženia zvonenia (skúste napríklad www.yourmobile.com). V súhrne je z čoho vyberať, zvonenia sú neopočúvané a rozmanité, i keď v porovnaní s inými modelmi Nokie úplne rovnaké. Zvonenia nemožno nastaviť osve, ako pri iných modeloch Nokie, možné to je len v profiloch. Ide o novú filozofiu nastavenia telefónu – užívateľ si môže vytvoriť až päť vlastných profilov pre správanie telefónu v rôznych situáciách – na ulici, pri rokovaní, doma, alebo v kancelárii. Profily možno jednoducho a rýchlo prepínať, takže by sa s týmto telefónom nemalo stať, že doslova „zareve“ na dôležitom rokovaní, alebo ho nebude počuť v idúcom aute. Ako sme už spomínali, profily možno priradiť k položkám telefónneho zoznamu a tak vytvoriť napríklad skupinu ľudí, ktorí odlišným zvonením upozornia na dôležitosť hovoru (manželka, deti, svokra :-)).

Vylepšenia sa dočkali aj hry. Populárny Snake ponúka telefón v zložitejšej a zábavnejšej verzii II, zahrať si môžete aj logickú hru Rotation, ping-pongovú Racket a „piškvorkovú“ Opposite.

K ďalším funkciám telefónu len stručne – infračervený port patrí dnes k štandardu tejto triedy mobilných telefónov – Nokia 7110 dokáže komunikovať s iným kompatibilným modelom telefónu, s počítačom a tlačiarňou. Je to, samozrejme, duálny telefón pre siete 900/1800 MHz. Zaujímavá je aj podpora zatiaľ na Slovensku neznámej služby – dvoch liniek v jednom telefóne (jednu linku možno používať pre súkromné a druhú pre pracovné hovory. Pre obe linky je možné individuálne nastaviť vyzváňacie tóny a voľby pre presmerovanie hovorov).

K telefónu je štandardne dodávaný aj softvér pre komunikáciu s PC - Nokia FoneSync. Umožňuje synchronizovať kontakty a kalendár s viacerými aplikáciami v PC.

WAP

Najdôležitejšou devízou telefónu je WAP prehliadač. Nokia 7110 je prvým telefónom s fungujúcim WAP prehliadačom na trhu a to prinieslo aj svoju daň. Ako sme sa zmienili už na začiatku článku, práve WAP spôsoboval najväčšie problémy so stabilitou firmware telefónu. Vo verzii 4.88 sme však výraznejšie problémy nemali, alebo inak povedané – problémy neboli o nič väčšie, ako u konkurenčných telefónov. Verzia WAP prehliadača v 7110 nepodporuje všetky dostupné príkazy na WAP stránkach, no na prehliadanie úplne stačí. Nami testované stránky EuroTelu, Nextry a Wapka zobrazovala bez problémov. Ovládanie telefónu je opäť rýchle a jednoduché a práve v prehliadaní Wap stránok odhalila Nokia svoj náskok prostredníctvom Navi rollera.

Batéria

Medzi najdôležitejšie parametre telefónu patrí aj batéria, a následne výdrž mobilu. Podľa výrobcu by mala Nokia 7110 po plnom nabití (trvá asi 2 hodiny) mala vydržať 200 hodín v pohotovosti a 210 minút hovoru. Naše skúsenosti sú podobné, i keď výrobcom deklarované časy sa nám so štandardne dodávanou batériou nepodarilo dosiahnuť. Veľká výdrž batérie je citeľná aj na indikátore na displeji telefónu – indikuje až sedem úrovní stavu batérie, takže si možno ľahko jej stav priebežne odsledovať.

Zhrnutie

Radi postavili bokom diskusiu o stabilite ovládacieho softvéru telefónu. Testovali telefón s firmware verzie 4.88 a v tejto verzii sa nám telefón javil ako bezproblémový. Na druhej strane sa nám však po cielenej snahe podarilo softvér „zhodiť“ – preto pozor, Nokia 7110 „nemá rada“ veľmi rýchle stláčanie ovládacích kláves menu za sebou. Nokia 7110 predstavuje špičku vo svojej triede a napriek tomu, že bola uvedená pred viac ako rokom, stále ponúka technologický náskok pred konkurenciou. Apropó, konkurencia sa, samozrejme, nepríjemne doťahuje a v niektorých nových funkciách, ako napríklad vytáčanie čísiel a ovládanie telefónu hlasom Nokiu 7110 predbieha, no výber vhodného modelu a porovnanie funkcií opäť ostáva na samotnom užívateľovi.