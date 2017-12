Siemens C45

Siemens iba nedávno uviedol na náš trh nový mobilný telefón v triede low-end, ktorý nastupuje po úspešnom rade C35i. Novinka, Siemens C45 má veľké ambície šliapať na päty populárnym Nokiám 3210 a 3310, resp. 3330.

20. okt 2001 o 0:00

Siemens totiž zvolil novú stratégiu komunikácie so zákazníkom – ešte viac zatraktívnil dizajn a obrovský dôraz kladie na individualitu zákazníka a následne na široké možnosti personalizácie telefónu.

Siemens C45 na prvý pohľad upúta svojimi rozmermi a váhou – ide o jeden z najmenších a jaľahších telefónov vo svojej triede. Dizajn maximálne kopíruje súčasné trendy a pravdupovediac, dosť inklinuje k štýlu už spomínaných Nokií. Nie je to však na škodu – nový telefón vyzerá nielen sviežo, ale určite si jeho oblé tvary a efektne oranžovo podsvietený displej podmania nejedného užívateľa. C45 disponuje výmennými krytmi, v škatuli nájde zákazník jeden z dvoch v základnej sérii – orientálne modrú alebo africkú šedú. Výrobca potom ponúka ďalších sedem farebných variácií, no už onedlho sa aj na náš trh dostanú ďalšie kryty licencovaných výrobcov. Kryt sa nielenže vymieňa rýchlejšie (je to otázka niekoľkých sekúnd) a jednoduchšie ako v konkurenčných mobiloch, ale aj dokonale sedí na tele telefónu. Pre menej zručných pripravil Siemens milé prekvapenie – na zadnej strane každého krytu je ilustrovaný návod na výmenu. Telefón je dokonca plne funkčný aj s odobratými krytmi. Netradičný je aj spôsob vkladania batérie – po uvoľnení poistky v jej vrchnej časti treba odklopiť batériu zľava na boku.

Po zapnutí sa objavia ďalšie prekvapenia od Siemensu. Hneď na začiatku to je napríklad úvodná animovaná sekvencia na privítanie – možno si dokonca vybrať z dvoch verzií: mačka a rybka a kačičky :-)) Telefón má na prvý pohľad zložito riešené menu – funkcie sú združené do logických skupín, no po chvíli si človek zvykne. Oveľa väčším problémom je pohyb v menu – Siemens C45 má totiž gumené klávesy, ktoré predovšetkým v prípade funkčných kláves nepresne interpretujú stlačenia. Vnútorná strana týchto kláves totiž slúži na pohyb v menu a vonkajšia zas na výber položky, resp. potvrdenie príkazu. Trafiť sa správne do akcie, ktorú užívateľ požaduje je aspoň spočiatku dosť ťažké, pričom tento telefón si napríklad medzi ľuďmi s veľkými prstami veľa priaznivcov nenájde – vychádzajúc zo samotnej veľkosti telefónu sú klávesy jednak malé a jednak príliš pri sebe. Ako je už u Siemensu zvykom, v menu ponúka užívateľovi slobodný výber, dokonca dvakrát. Raz si môže nastaviť vlastné menu v samostatnej položke hlavného menu, kde má na výber 10 ľubovoľných položiek a potom sú tu ešte programovateľné klávesy, ktorým možno priradiť buď položku z adresára pre rýchle vytáčanie, alebo práve často používanú funkciu.

Ako sme už spomínali, výrobca kládol dôraz predovšetkým na životný štýl mladých ľudí a personifikáciu. Do popredia teda vystúpila zábava – telefón podporuje formát EMS pri posielaní správ, takže poslať obrázok alebo melódiu nerobí žiaden problém, pravda, príjemca musí mať kompatibilný telefón. V adresári tiež možno priradiť ku kontaktom veselé obrázky charakterizujúce volaného, tie sa potom zobrazujú na displeji spoločne s menom pri príchodzích hovoroch. Vybrať si možno zo statických obrázkov, alebo animácií. Rovnako tak si možno dať poslať logo operátora alebo obrázok – bohužiaľ, Siemens trochári a v telefóne sú tieto položky prázdne. Zatiaľ je možné objednať si platené obrázky a logá z portálu www.my-siemens.com, no pre slovenských užívateľov táto služba ešte nie je sprístupnená. Posielanie loga a obrázkov sa realizuje prostredníctvom novej technológie OTA (over the air), ktorá je určená predovšetkým pre poskytovateľov internetového obsahu, preto možno očakávať, že v budúcnosti túto službu spustia aj slovenskí operátori. Samostatnou kapitolou sú hry – sú iba tri, no nejde o nudné neustále sa opakujúce kúsky. Najzaujímavejší je BattleMail, ide o akési kung-fu, ktoré možno hrať sólo, ale aj cez SMS s ďašími užívateľmi. Hra je celkom zábavná a nový rozmer dostane práve v móde hráč proti hráčovi, no predtým musí operátor podpísať zmluvu s výrobcom hry, aby mohla byť v jeho sieti sprístupnená. Ďalšie dve hry sú tiež neopozerané – v jednej zostreľujete balóny a v druhej presúvate škatule. Zábava vás čaká aj pri výbere jedného z 20 zvonení, ktoré sú rozdelené do 4 kategórií – klasické zvonenia, španielske rytmy, klasická a moderná hudba. Ďalšie 4 zvonenia môže definovať užívateľ.

Z praktických funkcií budú mať tiež mnohí radosť – v C45 pribudli niektoré nové funkcie. Najzaujímavejšou je nepochybne možnosť vytvorenia skupín – či už pre zasielanie SMS, alebo volanie. Každej skupine možno vytvoriť profil správania – napríklad zvonenie, logo a pod. Správa skupín je možná priamo z adresára, ktorý počíta s kapacitou SIM karty a 50 voľnými miestami v telefóne. SMS správy možno poslať v textovom alebo obrazovom móde, k dispozícii je aj funkcia T9 prediktívneho vkladania textu, no zatiaľ v iných jazykoch. Nevýhodou je, že neposkytuje žiadne miesto na SMS v pamäti telefónu, takže sa užívateľ musí uspokojiť s pamäťou na SIM karte. C45 má aj organizér, kam možno zapísať 50 záznamov s 20 znakmi rozdelených do troch kategórií – poznámka, upozornenie na stretnutie alebo zavolanie. Každému záznamu možno priradiť frekvenciu pripomienkovania. Diár v telefóne je však iba v tej najzákladnejšej podobe bez možnosti komplexného prezerania dní v týždni alebo v mesiaci. Na základné vkladanie poznámok a pripomienkovanie však postačuje. Fukcia Poznámky umožňuje do telefónu zapísať 10 poznámok s 50 znakmi. Väčšinu tiež určite zaujme ďalšia novinka – pripomienkovač sviatkov, do ktorého môžete zadať upozornenia na narodeniny a meniny svojich známych. Pripomienkovač vás na dôležitý termín dokáže upozorniť aj niekoľko dní vopred. Prakticky riešený je aj budík, ktorý možno nastaviť tak, aby v určité dni týždňa nezvonil, čo ocenia hlavne študenti a pracujúci :-)) Rovnako možno nastaviť telefón tak, aby sa v určený čas sám vypol. Z ďalších praktických funkcií telefónu možno spomenúť napríklad prehliadač WAP stránok vo verzii 1.2

Absolútne neospravedlniteľnú chybu urobil Siemens v tom, že dovolil, aby nové funkcie vytlačili z telefónu kalkulačku. Tá v ňom nepochybne bude slovenským užívateľom veľmi chýbať.

Celkovo sa však Siemens C45 vydaril – je to moderný telefón s množstvom inšpirujúcich funkcií. Vyzerá to tak, že cesta personalizácie sa Siemensu vyplatí aj u nás – štýlový mobil nepochybne vyhľadávajú aj slovenskí zákazníci. Tak ako si obľúbili prechodcu C35i, aj C45 má všetky predpoklady na úspech. Zostáva už len jediné – dostať tento model konečne na trh, pretože ešte mesiac po jeho uvedení ho ani jeden z našich operátorov vo svojej ponuke nemal. No i to by už v čase, keď čítate tento článok nemalo platiť...