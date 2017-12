Židia môžu svoje modlitby pre Múr nárekov posielať aj e-mailom

16. júl 2001 o 6:52 TASR

Jeruzalem 16. júla (TASR) - Židia z celého sveta už nemusia cestovať do Jeruzalema, aby do škár v Múre nárekov uložili svoje na papierikoch napísané prosby a modlitby. Aj do tejto stovky rokov starej tradície zasiahol internet, kde môžu využiť služby stránky http://www.virtualjerusalem.com.

Ako informoval izraelský denník Jediot Achronot, modlitby zaslané prostredníctvom elektronickej pošty sa zapíšu na diskety, ktoré sa potom uložia do škár v Múre nárekov.

Toto posvätné miesto judaizmu je zvyškom druhého jeruzalemského chrámu, ktorý zničili Rimania v roku 70 nášho letopočtu.