Orange spúšťa vo veľkom štýle MMS

Spoločnosť Orange 10. februára 2003 spustí službu MMS. Do 26. marca bude bezplatná. Orange umožňuje roaming MMS správ v českej sieti EuroTel a v rakúskej sieti One operátora Connect Austria.

7. feb 2003 o 12:05

Orange Slovensko uvádza od 10. februára 2003 komerčnú prevádzku novej služby Obrazové správy. Zákazníci Orange s mesačným programom Paušál alebo Flexi budú môcť vďaka novej službe posielať okrem klasických textových správ aj správy, ktoré obsahujú obrázky alebo fotografie, ktoré si práve nafotili, doplnené o zvuky ako aj text, a podeliť sa tak so svojim známymi, rodinou či priateľmi o svoje zážitky jednoduchým a zaujímavým spôsobom.

Prijímať Obrazové správy budú môcť všetci užívatelia siete Orange Slovensko. Orange ako jediný operátor na Slovensku umožní prijímať Obrazové správy aj zákazníkom, ktorí nevlastnia MMS telefón – o doručení Obrazovej správy ich upozorní SMS správa s presnou adresou na stránke http://orangeportal.sk/mms, kde si doručenú Obrazovú správu budú môcť pozrieť.

Ďalšou možnosťou je nechať si poslať Obrazovú správu na e-mailovú adresu.

Obrazové správy bezplatne

Až do 26. marca 2003 môžu všetci užívatelia Orangeu Slovensko posielať a prijímať Obrazové správy bezplatne. Obrazové správy aktivuje Orange automaticky všetkým zákazníkom s mesačným program Paušál alebo Flexi, ktorí vlastnia telefón s podporou technológie odosielania MMS, s výnimkou telefónu Nokia 3510.

Zákazníci, ktorí si počas trvania akcie zakúpia mobilný telefón s podporou MMS budú mať Obrazové správy aktivované do siedmich dní odo dňa, keď prvýkrát použijú svoj telefón v sieti Orange Slovensko.

Pre využívanie služby Obrazové správy je potrebné správne nastaviť mobilný telefón. Potrebné nastavenia získajú zákazníci na informačnej linke 667, prostredníctvom Zákazníckej linky 905, na internetovej stránke www.orange.sk ako aj na predajných miestach Orangeu.

Obrazové správy do zahraničia a v roamingu bezplatne

Orange Slovensko ako jeden z prvých operátorov na svete prináša od 10. februára 2003 pre svojich zákazníkov možnosť posielania Obrazových správ do zahraničia

do siete Eurotel Praha, vďaka čomu sa Obrazové správy pre zákazníkov Orangeu stanú ešte atraktívnejšie. Zákazníci Orangeu Slovensko tiež medzi prvými na svete budú môcť od tohto dátumu posielať Obrazové správy v roamingu, a to v sieti českého operátora EuroTel Praha a v rakúskej sieti One operátora Connect Austria.

Posielanie Obrazových správ do zahraničia ako aj v roamingu bude pre zákazníkov Orangeu do 26. marca 2003 bezplatné.

V spomínaných sieťach môžu zákazníci Orangeu od 7. februára 2003 využívať v roamingu už aj všetky dátové služby založené na technológii GPRS, vrátane Orange panoramy a Internetu cez mobil (GPRS), a to za rovnakých podmienok, ako v domácej sieti.

Aktuálne spravodajstvo prostredníctvom Obrazových správ

Zákazníci, ktorí majú aktivovanú službu Orange panorama, budú môcť od 10. februára 2003 posielať z menu Orange panoramy iným užívateľom či na vlastné číslo aktuálne informácie o počasí doplnené obrazom ale aj posielať obrázkové vtipy, pohľadnice prípadne biorytmus či horoskop vo forme Obrazových správ. Až do 26. marca 2003 budú môcť zákazníci Orangeu posielať tieto správy bezplatne. Bezplatne si môžu zákazníci objednať posielanie Obrazových správ na svoj telefón na 7 nasledujúcich dní z položiek Počasie z domova, Biorytmus a Horoskopy.

Budúcnosť obrazových správ

V tvrdeniach o obrovskom potenciálne Obrazových správ sa zhodujú nezávislí odborníci aj analytické spoločnosti. Spoločnosť Ovum, najväčšia európska analytická spoločnosť v oblasti telekomunikácií, softvéru a informačných technológií predpokladá, že spomedzi všetkých predávaných telefónov v roku 2005 bude podiel telefónov s podporou MMS predstavovať až 50 % a Obrazové správy budú tvoriť až 30 % komunikácie prostredníctvom krátkych správ medzi užívateľmi mobilných operátorov vo svete.

Vďaka Obrazovým správam sa aj zákazníci Orangeu na Slovensku stanú súčasťou obrovskej komunity zákazníkov Orangeu vo Veľkej británii, Francúzsku, Dánsku, Belgicku či Švajčiarsku, ktorí už v súčasnosti majú možnosť využívať túto formu komunikácie. Predpokladá sa, že do konca roku 2005 bude až 40 % zákazníkov skupiny Orange na celom svete používať telefón s podporou technológie MMS.

Obrazové správy sú založené na technológii tzv. multimediálnych správ (MMS). Multimediálne správy sú obdobou klasických SMS správ, ktoré však okrem textu umožňujú komunikovať aj obrázkami, animáciami a zvukom, alebo ich kombináciou. Podmienkou na strane odosielateľa je telefón s podporou technológie MMS. Uživateľ, ktorý chce odoslať na iný mobilný telefón Obrazovú správu, vstúpi do editoru multimediálnych správ svojho mobilu a vloží fotografiu vytvorenú pomocou kamery vstavanej do telefónu, prípadne iný obrázok. Následne zvolí telefónne číslo adresáta (alebo schránku elektronickej pošty v prípade posielania na e-mail) a Obrazovú správu odošle. Obrazovú správu je možné odoslať súčasne aj viacerým užívateľom.

Zákazníci Orangeu si už teraz môžu vybrať zo širokej ponuky telefónov s farebným displejom a s podporou MMS, a to už od 1 990 Sk s DPH. V ponuke sú Nokie s označením 3510i, 6610, 7210 a 7650 ako aj Sony Ericsson T300, Motorola T720, Siemens S55. Posledné tri menované predáva Orange v aktuálnej akciovej ponuke aj s prídavným fotoaparátom. Nokia 7650 má fotoaparát zabudovaný.