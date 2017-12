Impossible Creatures - genetické RTS bláznovstvá

Kladiete si otázku, čo vznikne, keď skrížite kosatku s jazvecom? Nedávali ste v škole pozor na hodinách biológie? Oba tieto problémy pre vás hravo vyrieši nová hra od Relic Entertainment a Microsoftu - Impossible Creatures.

6. feb 2003 o 14:09 Stano Bandzi

Spomínate si pri názve Relic na perfektnú vesmírnu stratégiu Homeworld? Nemýlite sa. Relic nie je na poli real-time stratégii teda žiadnym čikom. Teraz nám pripravil odvar trošku z iného hrnca. Nebudeme už zachraňovať svoju civilizáciu v materskej lodi, ale prenesieme sa do roku 1937 na skupinku ostrovov v Pacifiku. Z hlbokého vesmíru pristaneme nadobro na zemi. Naše bojové jednotky nebudú bojovať iónovými kanónmi, ale zubami, pazúrmi, klepetami a chvostami. Áno, táto stratégia je kompletne o zvieratkách. A to nie hocijakých, ale „mierne“ geneticky upravených.

Verte či neverte, Creatures (IC) má aj svojich hlavných hrdinov. Mladík Rex Chance sa vydáva hľadať svojho niekoľko rokov nezvestného otca, ktorý sa po vyhadzove z vedeckej spoločnosti vydal do Tichmoria, aby mohol nerušene dokončiť svoju prácu - projekt Sigma, ktorý umožňuje akokoľvek zmiešať genetickú informáciu z dvoh rôznych zvierat. Na mieste natrafí na istú Lucy Willingovú, pomocníčku jeho nebohého otca. A proti tomuto páriku stojí šialený bývalý zamestnávateľ Rexovho otca.

Ak si myslíte, že IC je nejako nadpriemerne originálnou stratégiou, hlboko sa mýlite. Naťaž-postav-znič. Do bodky. Ťažíme uhlie a popritom vyrábame elektrinu (Tej je málo jedine na začiatku hry, potom už nieviete čo s ňou máte robiť, pretože sa sama vyrába podľa počtu vašich elektrární. Aspoň keby sa dala predávať eskimákom za uhlie :o)). Stavať toho nejako príliš veľa nebudeme, len zopár budov a dosť. Počas kampane v každej misii natrafíme na nejaké nové zvery, ktoré môžeme používať na zdokonalenie našej armády. Autori sa rôznymi zvieratami vynasnažili pokryť celú škálu jednotiek, pozemné, vodné a lietajúce, strieľajúce a máme tu dokonca aj artilériu v podobe šimpanzov, ktorí hádžu kamene. Počet rôznych zvieratiek je naozaj úctyhodný, čo je na jednej strane fajn, na druhej strane to však môže pôsobiť dosť frustrujúco, pretože niektoré sa od seba líšia naozaj iba nepatrne. Celá hra je prakticky o tom, že v „Kombinátore“ vytvárate stále nové a nové obludy podľa vašej potreby. Vyberiete si dve zvieratká a potom si ešte môžete dokonca vybrať aj to, ktoré časti tela bude váš mutant obsahovať. Podľa toho hra šikovne generuje výsledné vlastnosti (útok, obrana, hitpointy, rýchlosť a dohľad) a niektoré zvláštne schopnosti (napr. bonus pri útoku vo svorke, špeciálne útoky, kamufláž atď.). Toto kombinovanie je na hre asi to najzaujímavejšie a najzábavnejšie, aj keď niekedy trochu otravné, keď to musíte robiť každých desať minút. Na druhej strane vytvára obrovskú škálu jednotiek, takže si môžete vytvoriť presne také, aké si predstavujete a navyše nikdy presne neviete, čo po vás posiela súper.

Okrem kampane si môžeme zahrať aj skirmish proti počítaču a potom samozrejme multiplayer. Ten sa od kampane líši hlavne tým, že mutantov si nemôžete vytvárať počas hry, ale musíte si vopred pripraviť svoju „armádu“, čítajúcu maximálne 9 rôznych kreatúr. Tie si vytvoríte v menu v kombinátore a potom uložíte, prípadne môžete použiť aj niektorú z vopred pripravených, to by som však neodporúčal. Vhodné kombinovanie zvierat je pre váš úspech v hre kľúčový. Musíte dbať na to, aby ste mali k dispozícii jednotky vhodné na všetky príliežitosti. Zároveň je ale dobre vytvoriť aj niekoľko slabších, pretože počas hry samotnej musíte postupne prejsť od prvého až po piaty vývojový stupeň (čo stojí dosť veľa peňazí), takže máte hneď od začiatku čo stavať. Vaše jednotky počas hry môžete aj upgradovať v špeciálnej budove, a to konkrétne každý jeden atribút každého zvera zvlášť. Je to celkom účelné a praktické. K dispozícii sú tu aj obranné vežičky, ich účinnosť (hlavne tých pozemných) je však prakticky mizivá proti dostatočne obrneným a silným obludám. Využiť sa však dajú ak ich skombinujete s kvalitným, lacným a tuhým oplotením (čo je už forma obrany vskutku účinná).

Grafika: 6 / 10

Po grafickej stránke sa hra napodiv príliš nevydarila. Hra je samozrejme v 3D, ale našťastie ju budete môcť celú prejsť bez jediného otočenia kamery alebo priblíženia. Úroveň detailov na samotných potvorách vôbec nie je zlá, lenže je to viditeľné len pri ich priblížení. Keď hráte s predvolenou kamerou, je všetko príliš maličké a nedetailné. Horšie je na tom zobrazenie prostredia. Nemožno síce povedať, že sa v hre nenachádzajú aj pekné veci, ale problémom je, že sú rozmiestnené väčšinou tam, kde sa počas hry nikdy nebudete pozerať (napr. útesy na pobreží mora). Ostatné je miestami až trestuhodne odfláknuté, napr. celé snehové prostredie tvorené len niekoľkými rozmazanými čmuhami. Nadôvažok tu vznikol efekt bielej farby známy z Red Alertu. Určite si pamätáte, aké frustrujúce bolo hrať RA na snehových mapách oproti trávnatým zeleným. A keď už je grafika aká je, mohla by hra aspoň rýchlo bežať. To však nie je celkom pravda. Minimálna konfigurácia je síce uvedená ako 500MHz CPU, 128MB RAM a 16MB 3D karta, ale hra sa hýbe rozhodne pomalšie ako napríklad omnoho krajší Warcraft III (recenzia).

Pochvalu si zaslúži animácia, ktorá je na vysokej úrovni a to dokonca aj pri tých najbláznivejších mutantoch. Engine vždy dokáže zvieratá nielen dokonale skombinovať, ale aj vystihnúť ich charakteristický pohyb (rôzne zvieratá majú rôzny typ chôdze). Vyzerá to skoro ako keby použili na toho medveďa, vlka, či paviána motion capturing.

Veľmi pôsobivé sú aj čiernobiele komiksové animácie, známe už z Homeworldu.

Interface: 8 / 10

Inštalácia hry je vcelku bezproblémová, akurát si budete musieť nainštalovať DirectX 9. V menu sa dá nastaviť jednoducho všetko to, čo potrebujete ohľadne grafiky, zvuku a hry. Samotné ovládanie je absolútne klasické systémom známym z hier ako Warcraft a Age of Empires.

Hrateľnosť: 6 / 10

Treba narovinu povedať, že hra pre jedného hráča nie je takmer ničím výnimočná. Kampaň je vyslovene odfláknutá a drvivá väčšina misií je len na jedno kopyto, zničiť nepriateľovu základňu. Je tu samozrejme aj niekoľko výnimiek, ale zase nič prevratného, čo by sme ešte v iných hrách nevideli. Základný princíp hry - kombinovanie zvierat je síce nápadom skvelým, autorom sa však vôbec nepodarilo využiť potenciál, ktorý v sebe skrýva. Záchranu pre šikovných a trpezlivých hráčov ešte môže znamenať aj editor misií.

Multiplayer: 8 / 10

Multiplayer je už trošičku iná káva, nakoľko nie ste odkázaný na umelú „inteligenciu“ počítača v hre pre jedného hráča. Ak by ste sa k nemu dostali, možno by ste nakoniec zistili, že IC nie je až taká zlá hra ako sa môže zdať pri hraní kampane. Naskýta sa tu ale klasická otázka - s kým to budeme hrať, keď sú na svete aj omnoho zábavnejšie hry?

Zvukové efekty: 8 / 10

Po zvukovej stránke IC dopadla zjavne lepšie ako po grafickej, i keď sem-tam je to dosť rozporuplné. Totiž niektoré zvukové efekty sú priam skvelé, iné zas pokrivkávajú. Vo všeobecnosti je úroveň stvárnenia zvieracieho krochkania, revania, vrčania, pišťania a podobných zvukov dobrá, nápaditá a miestami aj vtipná (No, viete ako robí dikobraz?). Zároveň aj nahovorenie tých niekoľkých postáv v hre je na slušnej úrovni a zapadá do celkového „výzoru“ hry.

Hudba: 7 / 10

Nejaký napdriemerný umelecký zážitok od tejto hry nečakajte, na druhej strane je však hudba celkom nenápadná a hlavne nie je otravná. Výber motívov je dosť rôznorodý, väčšinou sa však jedná buď o akési kvázi-swingové melódie z menu alebo o neutrálne „cinkotanie“ počas samotnej hry.

Inteligencia & obtiažnosť: 5 / 10

Bohužiaľ, ani v jednom z týchto kritérii sa IC nevyťahuje ani len na priemer. Umelá inteligencia je veľmi biedna. Vaše vlastné jednotky nie sú ochotné ani len uhnúť, keď sa cez ne niekto snaží dostať. Pri hromadnom útoku s tridsiatimi obludami vám neostáva nič iné, ako len nadávať, keď vidíte, ako si samé vyberajú ciele po zničení toho, čo ste im zadali. Pozemné jednotky sa pokojne pustia do neškodných protileteckých veží, zatiaľ čo do nich nepriateľ kúše a hryze ostošesť. Nezaujíma ich ani to, že sa pri tom vrhajú stále hlbšie a hlbšie do čoraz viac prehustenej súperovej základne. Je tu síce možnosť nastaviť jeden zo štyroch základných modelov správania sa, vôbec to však nepomáha. Jedným slovom, pri nejakom boji nespúšťajte ani jedno zo svojich zvieratiek z očí, pretože začne vyvádzať hlúposti. Úplný amok ma chytá vtedy, ak niekomu prikážem zaútočiť na vzdialeného nepriateľa na druhom konci mapy, a keď ten medzitým zhynie, vaša zver sa na polceste zastaví a vy si to samozrejme nevšimnete a divíte sa, prečo tie posily neprichádzajú a neprichádzajú. Nech mi niekto z entertnainment vysvetlí, na čo je toto dobré?

AI vášho protivníka v kampani už akoby ani neexistovala. Počítač takmer vôbec nič nestavia, ale to by ešte nebol ten najväčší problém. Svoje útoky koordinuje len ťažkopádne (ale predsa, čo je náznak pokroku), o svoju obranu sa však nestará vôbec. Uvediem príklad: AI posiela ťažiť svojich henchmanov (robotníci v hre) uhlie, kde sa vyskytuje súper a vôbec mu neprekáža, že jeho henchmani sú kynožení ako na bežiacom páse.

Čo sa týka obtiažnosti, každý človek, čo aspoň raz v živote prešiel nejakú real-time stratégiu, určite dokáže zvládnuť prvých sedem misií bez straty jediného zvera. Potom akoby sa úplne obrátila na ruby a pomaly ale i by sa dala nazvať aj ťažkou (ale nie zas príliš). Vyváženosť hry je teda nulová a ľahko sa môže stať, že omrzí kým sa dostanete do jej zaujímavejších častí.

Záverečný verdikt: 6 / 10

Ako som už spomenul, autori z dobrého nápadu nevyťažili veľmi veľa. Samotný systém hry síce nie je zlý, do šedého priemeru však IC posúva nudná, slabo prepracovaná kampaň a úbohá umelá inteligencia. Počas celej hry som nadobudol veľmi silný dojem, že je určená skôr menšie deti, i možno to vôbec nebol zámer autorov. Veď už len príbeh, v ktorom dobrý Rex bojuje proti šialeným kreatúram (ako francúzska ježibaba Velika, či hrbatý urevaný nervák s nasilu vytvorenými nadávkami) a popritom bezúhonne pomáha milým domorodcom, len ťažko osloví náročného hráča hľadajúceho „vážnu“ hru. Keď už to o tomto musí byť, privítal by som v hre oveľa viac humoru, alebo nejaký parodizmus (ktorý by sa v prostredí bláznivých fantasytridsiatych rokov veľmi ľahko vyrábal). Napriek tomu všetkému, som tu doteraz popísal, Imposble Creatures nie je vyslovene zlou hrou. Odporúčal by som ju však len tomu, kto trpí naozaj veľmi vážnym nedostatkom pobných hier. Ale aj taký človek by sa mal radšej jprv poohliadnuť do minulosti, v ktorej vzniklo viac a lepších klono hier ako Age of Empire, Warcraft, Starcraft či Command ∓ Conquer.