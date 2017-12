Solárne lietadlo bez posádky vo výške 23 km

15. júl 2001 o 23:07 TASR

Lihue/Washington 15. júla (TASR) - V sobotu sa nad územím USA uskutočnila úspešná skúška experimentálneho lietadla poháňaného slnečnou energiou. Bezposádkový stroj menom Helios vystúpil počas svojho prvého letu do výšky 23.183 metrov, informovali dnes americké médiá.

Lietadlo je spoločným projektom Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) a americkej firmy AeroVironment. Tvarom pripomína bumerang so šírkou 75 metrov a dĺžkou 2,4 metra, na ktorom je pripevnených 14 vrtúľ, poháňaných elektromotormi na energiu zo 62.000 slnečných článkov.

Len pri návrate na letisko na Havaji lietadlo v hodnote 15 miliónov dolárov čerpalo energiu z batérií na palube. V ďalšom teste by sa mal Helios vzniesť do výšky viac ako 30 km. Vytvoril by tak výškový rekord medzi lietadlami bez posádky.

Helios môže dosiahnuť maximálnu rýchlosť 320 km/h. Stroj má dve zvláštnosti: Nedá sa zachytiť radarom a dlho môže zotrvať na fixnej pozícii vo veľkej výške. Práve preto dostal Helios prezývku "satelit malého muža".