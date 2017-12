Motorola V70

V70 je určená pre všetkých, ktorí žiadajú od mobilu nielen praktické funkcie, ale aj špičkový dizajn a štýl.

29. máj 2002 o 0:00 m@p - SME online



Spoločnosť Motorola v minulých rokoch svojimi mobilnými telefónmi na európskom trhu príliš nekonkurovala – napriek tomu, že boli pomerne spoľahlivé sa vyznačovali zložitým menu a nedostatkom funkcií, ktoré bežne ponúkali iné značky.

V tomto roku sa však všetko zmenilo – modelový rad 2002 prekvapuje nielen podstatne prepracovaným užívateľským softvérom, ale aj moderným a príťažlivým dizajnom. Najkrajšou z ponuky je nepochybne štýlová Motorola v70, určená zákazníkom s výraznou osobnosťou. Telefón sa vyznačuje malými rozmermi, nízkou váhou a výrazným kruhovým displejom s modrým luminiscenčným inverzným podsvietením. Originálne je riešené aj otváranie – kryt klávesnice možno otáčať v uhle 360° okolo displeja.

Pri aktivácii podsvietenia sa pri otvorenom kryte rozžiaria namodro aj plôšky v okolí kláves a telefón v prítmí vyzerá naozaj zaujímavo. Menu možno ovládať intuitívne piatimi klávesami – tromi výberovými a dvomi smerovými. Menu telefónu sa oproti starším verziám Motoroly podstatne zlepšilo, ale ešte stále má drobné nedostatky – napríklad na náš vkus príliš zložité otvorenie novej SMS správy a iné.

Už tradične však Motorola ponúka možnosť naprogramovať si vlastné menu podľa chuti a potrieb, takže s troškou šikovnosti možno tento handicap zmeniť na prednosť. Telefón ponúka štandardné manažérske funkcie – prehľadný diár s upozornením na udalosti, až 500 položiek v telefónnom zozname a možnosť preddefinovať si 10 vzorových SMS správ. Motorola si polepšila aj v možnosti nastavenia zvonenia – zvoliť si možno 32 melódií alebo ďalších 32 melódií do telefónu nahrať.

Aj v70 má už tradične prepracované vibračné zvonenie – užívateľ si môže nastaviť rôzne správanie vibrovania. Samozrejmosťou je aj vytáčanie hlasom. Podstatné je aj to, že telefón podporuje GPRS a WAP 1.1. Na plnohodnotné prepojenie s počítačom však základná sada nestačí a je potrebné dokúpiť dátovú sadu MultiConnect s káblom a ovládacím softvérom.

Motorola v70 je nepochybne jeden z najkrajších mobilných telefónov na našom trhu a v spoločnosti s ním vzbudíte zaslúženú pozornosť, no v pomere cena/výkon má prekvapujúco vysokú cenu. Motorola zjavne stavila na segment bohatých zákazníkov, ktorých zaujíma viac dizajn a štýl ako množstvo funkcií v telefóne. K telefónu spoločnosť ponúka bohatý výber originálneho príslušenstva vrátane nabíjačky s hodinami alebo prenosnej sady s rádiom. Motorola v70 je už v predaji.

Prednosti: nádherný a osobitý dizajn, zaujímavé podsvietenie displeja, veľkosť a váha, veľký telefónny zoznam, rýchly ovládací softvér telefónu

Nedostatky: skromnejší výber funkcií, WAP v staršej verzii, telefón nemožno bez doplnkovej dátovej sady prepojiť s počítačom, chýbajúce iRDa spojenie

Cena: 32 000 Sk