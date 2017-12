Motorola T720i

Spoločnosť Motorola predstavila na našom trhu na konci roka 2002 svoju vlajkovú loď – model T720. Na začiatku roka prišla na trh sestrička T720 s označením T720i, ktorá sa predáva s modifikáciami softvéru a pridaným digitálnym fotoaparátom.

28. jan 2003 o 15:05 Marián Pavel - SME online

Keďže sme dostali možnosť otestovať oba modely telefónu, prinášame vám kombinovanú recenziu.

Motorola T720 je klasický „véčkový“ telefón Motoroly s príznačným elegantným a čistým dizajnom a dvomi displejmi – hlavným farebným a LCD náhľadovým. Napriek trocha vážnemu vzhľadu je T720 určená pre mladých ľudí a pekný plastový kryt s imitáciou striebornej možno kedykoľvek vymeniť za veselý petrofarebný.

T720 patrí do rodiny moderných véčiek s praktickým náhľadovým displejom, ktorý vám ukáže všetky potrebné informácie skôr, ako prijmete hovor. V pohotovostnom režime zobrazuje dátum a čas, stav batérie, úroveň signálu a ikony nastavení telefónu a siete (presmerovanie, roaming a pod.). Pri vyzváňaní zobrazí telefónne číslo volajúceho. Pri aktivácii podsvietenia displej žiari efektnou oceľovo modrou farbou. Štýlové logo Motoroly pod displejom, ktoré na prvý pohľad slúži ako tlačidlo je v skutočnosti integrovaný reproduktor. Ako jeden z mála súčasných telefónov má T720 aj LED diódu, ktorej farba sa mení podľa aktuálneho režimu telefónu.

Po otvorení „véčka“ vidieť klasické riešenie – vo vrchnej časti je displej a v spodnej tlačidlá ovládania a klávesnica.

Obrazovku telefónu tvorí neaktívny displej s rozlíšením 120 x 120 bodov zobrazujúci iba 4096 farieb, ktorý pôsobí rozpačitým dojmom. Farby zobrazuje málo sýte a na priestranstve s priamym slnečným žiarením je slabo čitateľný.

Ovládacie tlačidlá sú tri (ak nerátame dve tlačidlá na prijatie a odmietnutie hovoru) doplnené smerovými tlačidlami, ktoré nahrádzajú joystick s ovládaním v štyroch smeroch. Klávesnica je už tradične veľmi kvalitná, tlačidlá sú tvrdšie a reagujú veľmi spoľahlivo na dotyk, čo ocení každý vášnivý pisateľ SMS správ. Podsvietenie klávesnice je dostatočne jasné, stará sa oň efektné bielo-oceľové svetlo v štýle počítačov iMac. Motorola prichádza s originálnym riešením úspory energie pri používaní telefónu – dva senzory vyhodnocujú úroveň vonkajšieho osvetlenia a podľa toho sa automaticky zapína podsvietenie kláves. Vo svetlých priestoroch sa naopak nezapne.

Ďalší rozpačitý dojem v nás vyvolalo grafické menu telefónu – podľa nášho názoru je v porovnaní s konkurenciou graficky najslabšie. Užívateľ si môže zvoliť zobrazenie ikon, alebo len textu, zapnúť či vypnúť animáciu menu. Všetky tieto voľby ovplyvňujú rýchlosť ovládania telefónu a zobrazovania položiek na displeji. Menu telefónu sa vyznačuje logickým a prehľadným umiestnením položiek. Displej je rozdelený na 5 logických častí. V jeho vrchnej časti sú už tradične servisné ikony – signál, batéria, režim telefónu. Pod ňou je označenie operátora. Pod operátorom je tzv. banner – konfigurovateľná časť obrazovky, na ktorej môžete v pohotovostnom režime zobraziť buď grafické hodiny a dátum, alebo stavové hlásenia telefónu. Predovšetkým stavové hlásenia sú veľmi praktické – v tejto časti sa vám zobrazí aktuálna informácie o stave nabíjania batérie, o príchode novej SMS, o nezodpovedanom hovore, ale aj informácie o preplnenej pamäti telefónu a mnohé iné (takto dobre zvládnuté servisné informácie sme zatiaľ u konkurenčných mobilov nevideli). V štvrtej, najväčšej logickej časti displeja sú zobrazené ikony naznačujúce funkcie joysticku. Tieto funkcie si možno ľubovoľne naprogramovať. Spodný stavový riadok zas zobrazuje aktuálnu funkciu troch ovládacích tlačidiel telefónu (vstup do menu, potvrdenie alebo zrušenie akcie a pod.).

Ikony a grafické prostredie telefónu však silne pripomínajú dávno zabudnutý operačný systém Windows 3.11 – sú nevýrazné, graficky nepríťažlivé a zďaleka nevyužívajú 4096 farieb, ktoré je displej schopný zobraziť. Je to až nepochopiteľné, prečo Motorola zvolila túto cestu (pre všetkých priaznivcov Motoroly však máme dobrú správu – na workshope v Šanghaji sme sa priamo od vývojárov dozvedeli, že Motorola pripravuje úplne nové grafické rozhranie pre svoje ďalšie modely. Podľa prezentovaných obrázkov môžeme skonštatovať, že je podstatne lepšie).

Menu je tiež nešťastne logicky delené, pretože niektoré funkcie sú až nelogicky poschovávané na takých miestach, kde ich vôbec nečakáte a kým ich nájdete, riadne sa natrápite. Na veľa vecí si bude musieť užívateľ zvyknúť s tým, že intuícia pri pohybe v menu príliš nepomôže. Zvláštne je riešená aj konfigurácia WAP a MMS. Pri hľadaní spôsobu nastavenia sme natrafili na ďalšiu nepochopiteľnú slabinu – absolútne nepoužiteľný manuál. Ten je pripravený doslova lajdácky, je nekonkrétny a množstvo informácií v ňom chýba (nedozviete sa nič o konfigurácii MMS, WAP, chýbajú v ňom dokonca také veci, ako vysvetlenie značenia niektorých servisných ikoniek telefónu).

Okrem toho možno telefónu vyčítať aj pomalé odozvy softvéru – citeľné sú napríklad pri listovaní v telefónnom zozname. Slovenské menu telefón spomalilo ešte viac. Celkovo však pomalé odozvy softvéru v Motorole nepredstavujú taký veľký problém, ako u niektorých iných výrobcov telefónov.

Funkcie telefónu – rozdiel medzi T720 a T720i

Na prvý pohľad „obyčajnú“ a „ičkovú“ verziu telefónu nerozoznáte, rozdiely sú vo funkciách a miernych úpravách softvéru.

Motorola T720 má skôr manažérske funkcie – 500 položiek v pamäti pre telefónne čísla, zabudovaný e-mailový klient a hlasové poznámky.

Motorola T720i má kvôli fotoaparátu zmenšenú pamäť na 100 položiek v pamäti pre telefónne čísla, a e-mailového klienta s rekordérom poznámok nahradila aplikácia na snímanie fotografií. Na rozdiel od T720 môže „ičko“ posielať MMS.

Spoločné funkcie oboch modelov sú štandardné: šikovný kalendár s pripomienkovačom, SMS chat, WAP 1.2.1 a GPRS 4+1 a super hry. Telefón možno prostredníctvom USB kábla pripojiť k počítaču a prenášať naň dáta. Ako sme už spomínali, keďže manuál telefónu je veľmi stručný a v čase nášho testu ešte tento telefón neponúkal žiaden operátor, nepodarilo sa nám nakonfigurovať WAP a otestovať telefón na niektorom z WAP portálov. Viac informácií doplníme do článku po tom, čo sa nám to podarí. Ak sa zahráte niektorú z hier v telefóne, rovnako ako my skonštatujete, že Motorola má bezkonkurenčne najlepšie hry. Všetky sú v Jave a ide o skonvertované legendárne kúsky z kedysi obľúbených počítačov Atari. Napríklad MotoRacer si ihneď obľúbi úplne každý, škoda len, že všetky hry sú bez zvuku, ktorý by im dodal ešte viac šťavy. Motorola ako prvá prestala o spoplatnení Java hier a aplikácií hovoriť a pristúpila k činom – v telefóne nájdete iba základné úrovne hier. Ak sa chcete dostať ďalej, vyššie úrovne si musíte zaplatiť a stiahnuť. Jedna úroveň vychádza na približne 120 korún, čo je v slovenských podmienkach trocha veľa.

Polyfonické zvonenie v telefóne je celkom zaujímavé, medzi 32 zvoneniami si určite nájdete to „svoje“. V menu nájdete aj rôzne kombinácie zvonenia s vibráciami.

Kamera

Model T720i sa predáva s pripojiteľnou kamerou, ktorú možno v kĺbe otáčať okolo vlastnej osi takmer v uhle 360°. Kamera sa pripája k štandardnému konektoru v spodnej časti telefónu a ovláda sa prostredníctvom nainštalovanej Java aplikácie. Fotografie môžete robiť v dvoch rozlíšeniach – nízkom, vhodnom pre MMS 160 x 112 bodov a vysokom, vhodnom pre internet 320 x 240 bodov. Takisto možno nastaviť dve úrovne svetla pre fotografovanie v málo osvetlených priestoroch. Ďalšie nastavenie povoľuje nastaviť frekvenciu svetla – 50 alebo 60 Hz. V manuáli opäť nenájdete ani slovo k podrobnejšiemu vysvetleniu funkcií kamery, preto musíte s nastavením experimentovať.

Ak začnete pátrať po tom, čo sa dá s práve nafoteným materiálom robiť, ušetríme vám námahu – takmer nič. Fotografie nemôžete použiť ani ako tapetu na plochu telefónu, ani ako šetrič obrazovky. Fotografie nie je možné prekopírovať do telefónu prostredníctvom pripojeného kábla. Fotografie tiež neodošlete e-mailom, keďže v modeli Motorola T720i e-mailový klient nie je (a údajne to nie je možné, aj keby bol). Jediný spôsob, ako ich dostať z telefónu je odoslať ich cez MMS. Takže pri našom teste sme boli nútení nájsť partnera, ktorý má aktivovanú službu MMS. Jemu sme fotografie odoslali a späť sme ich dostali e-mailom. Zdá sa vám to zložité? Nám tiež a preto opäť nechápavo krútime hlavou nad logikou programátorov z Motoroly. Softvér telefónu je možné, vďakabohu, kedykoľvek aktualizovať a prostredníctvom Javy do telefónu nahrať externé aplikácie, preto pevne veríme, že časom sa tento neodpustiteľný problém vyrieši aktualizáciou softvéru.

Test fotoaparátu a Java aplikácií nájdete v samostatnom článku.

Zhrnutie

Motorola T720i je telefón, v ktorom nájdete rovnaký počet inovatívnych a praktických fukcií, ako naopak prešľapov vývojárov, ktoré odradia nejedného užívateľa. Telefóny Motorola sú už tradične maximálne prispôsobiteľné potrebám užívateľa, nakonfigurovať v nich možno takmer všetko. V telefóne sú do dokonalosti dotiahnuté aj také detaily, ako pravidelné upozorňovanie jemným pípnutím na neprečítanú SMS alebo nezodpovedaný hovor. To nás absolútne nadchlo. Na druhej strane nám softvér modelov T720 a T720i pripadá, akoby ho vývojári omylom vypustili na pulty pred tým, ako si odskočili na kávu. To, či sa s niektorými črtami tohto telefónu zmierite, alebo nie, záleží len na vašich preferenciách a očakávaniach. Nás telefón nadchol, no zároveň aj sklamal...