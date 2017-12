Alcatel OT311

Aj keď je model OT311 od Alcatelu na trhu už dlhšie, ešte stále patrí medzi aktuálne dotované mobily. Od minulého mesiaca ho dotujú obaja operátori. OT311 je určený pre nenáročného zákazníka, ktorému ponúka dostatok funkcií na komfortné telefonovanie. Diz

11. sep 2002 o 14:20

ajnovo príliš nezaujme, no vo funkčnosti ho možno porovnať s ktorýmkoľvek konkurentom v skupine low-endových mobilov.

Softvér telefónu a menu nie je prepchaté grafikou a animáciami, preto je na rozdiel od niektorých konkurenčných značiek rýchle. Telefón sa ovláda dosť netradične - bežne používané dve tlačidlá na prijatie a zrušenie hovoru sú zlúčené do jedného, neobvykle veľa funkcií sa vykonáva tlačidlom C a hlavnú úlohu hrá centrálne trojpolohové tlačidlo Drive Key. Takisto si treba trochu zvyknúť na menu telefónu. To je rozdelené do dvoch základných skupín - Služby a Menu. Pod Službami nájdete WAP, v Menu sa skrýva tradičné ovládanie telefónu. Zaujímavo je riešený prístup k SMS a telefónnemu zoznamu, cez Drive Key sa doň dostanete jedným stlačením tlačidla.

Telefónny zoznam umožňuje uložiť tri čísla k jednému záznamu a záznamy zoskupiť do skupín. V menu nájdete aj organizér s možnosťou pripojenia SMS správy (zaujímavá funkcia!), upozornenie na sviatok, budík, kalkulačku a konvertor meny, či dostatočné množstvo funkcií na personalizáciu telefónu. Na výber je 26 vyzváňacích tónov, no nášmu vkusu ich vyhovovalo len niekoľko - väčšinou ide o úryvky známych diel vážnej hudby. Telefón však umožňuje vytvoriť si vlastné zvonenie, alebo si stiahnuť obľúbené. Prekvapujúco široký je výber režimov a nastavenie vibračného zvonenia, ktoré je razantné. Takisto aj najvyššia hlasitosť zvonenia obstojí aj v hlučnom prostredí. Sympatický je výber obrázkov, ktoré možno uložiť ako tapetu na displej.

Displej telefónu neohúri svojou veľkosťou, no túto nevýhodu vyrovnáva možnosťou zmeny veľkosti písma, takže sa naneho pomestí všetko dôležité (no pre prehliadanie WAP stránok je stále malý).

SMS možno písať klasicky, alebo s pomocou technológie prediktívneho vkladania Zi, ktorá je obdobou známejšej T9. OT311 umožňuje aj odosielanie a prijímanie multimediálnych správ EMS.

Alcatel OT311 je výborný pre nenáročných používateľov, ktorí hľadajú spoľahlivý telefón s praktickými funkciami a kompaktnými rozmermi za rozumnú cenu. Ako sme už naznačili - dizajnom možno neohúri (telefón si však môžete skrášliť vymeniteľnými prednými panelmi), ale veľmi ľahko a pohodlne sa ovláda a to je niekedy dôležitejšie.

Prednosti: rýchly softvér, veľkosť, možnosť priradenia viacerých čísiel k jednému kontaktu, praktické funkcie

Nedostatky: malý displej