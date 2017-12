Watch live video from SME_Hra on Twitch

Hrali sme Destiny: The Taken King od štúdia Bungie a vydavateľstva Activision. Hra je dostupná na konzoly PlayStation 3 a 4 a Xbox 360 a Xbox One. Pre majiteľov Destiny stojí rozšírenie 40 eur. V predaji je aj zberateľská edícia, ktorá zahŕna Destiny a expanziu za 60 eur.

Prenos začína o 9:30.

Prenos komentovali Ondrej Podstupka a Peter Nagy.