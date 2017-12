Apple redizajnoval s rozumom. iOS 9 väčšinu používateľov poteší

Niekoľko dní sme skúšali nový operačný systém na mobilných zariadeniach od Applu. Prečítajte si, ako hodnotíme iOS 9.

19. sep 2015 o 14:43 Dávid Tvrdoň

Keď pred pár rokmi Apple prišiel so siedmou verziou svojho operačného systému, bola to veľmi žiadaná a dlho očakávaná zmena.

Ďalšia verzia priniesla menšie zmeny a súčasná deviata verzia je opäť výraznejším vylepšením systému.

Ale nečakajte, že uvidíte obrovské zmeny. Sú skôr jemné a mnohé vylepšujú existujúcu funcionalitu - napríklad zoradenie notifikácií podľa času.

Upozornenia pred inštaláciou

Predtým, než začnete s aktualizáciou odporúčame zálohovať všetky dáta.

Nemalá časť používateľov hlásila na sociálnych sieťach, že im systém spadol, niektorí museli dokonca navštíviť servis a iPhone resetovať na firemné nastavenie.

V redakcii sme aktualizovali niekoľko rôznych zariadení (iPhony aj iPady) a nemali sme žiadny problém.

Možno vás ešte prekvapí, že to trvá tak dlho, závisí to od rýchlosti vášho internetu, aj od toho, či aktualizujete cez iTunes so zariadením pripojeným k počítaču alebo samostatne.

Veľké zmeny

Jedna z prvých vecí, ktoré vás upútajú v novom iOS 9 je nový font. Volá sa San Francisco.

Veľká, ale nenápadná zmena je tlačidlo Späť. Napríklad, ak vás pri prezeraní Facebooku zaujme odkaz na článok na webe a prejdete do prehliadača Safari, v ľavom hornom rohu sa zjaví tlačidlo Späť na Facebook, ktoré vás na aplikáciu vráti.

Na tabletoch pribudli do klávesnice nové funkcie - vrátiť, dopredu, vložiť - potešia najmä tých, ktorí veľa píšu.

Prepínanie medzi aplikáciami je výrazne odlišné. Namiesto vertikálneho menu sa vám ukážu karty a listujete horizontálne.

Niektoré veľké zmeny sa ukážu len pri nových zariadeniach - novej generácií iPhonov a novom iPade Pro. Súvisí to s hardvérovou úpravou a funkciou 3D Touch.

V prípade, že nemáte známeho, ktorý vám na Slovensko priniesol takéto zariadenie, tak si nevyskúšate nové rýchle menu aplikácií ani niektoré iné novinky.

Nenápadné, ale veľmi nápomocné zmeny

Na tabletoch pribudne multitasking - môžete mať naraz otvorené dve aplikácie a dotykom medzi nimi prepínať. Napríklad, ak potrebujete prepísať niečo z obrázka do textu, ale aj v ďalších situáciach sa veľmi zíde.

Lišta aplikácií sa vysúva z pravej strany a v nej si zvolíte, ktorú chcete s tou spustenou zdieľať na jednej obrazovke.

Pritom obe aplikácie budú spustené. Môžete v oboch naraz skrolovať alebo približovať. Pri iPade je to revolúcia, ale mnohé iné tablety to dokázali už skôr.

Možnosť efektívneho úsporného režimu a kontroly baterky, ktorá vám ukáže, koľko jednotlivé aplikácie spotrebujú energie (áno, Facebook väčšinou vedie v odbere).

Počas testovania sme nezistili závažnejší rozdiel, ale úsporný režim vám vypne niektoré aplikácie a Apple tvrdí, že to predĺži výdrž o niekoľko hodín.

Veľkej aktualizácie sa dočkala aplikácia Poznámky. Teraz si v nej môžete kresliť aj rysovať a robiť poznámky z iných aplikácií.

Malé zmeny

Dizajnové zmeny, teda okrem nového výrazne zmeneného fontu, sú malé a všímať si ich budete postupne. Mnohé z nich potešia a na tie ostatné si zvyknete.

Apple pri predstavení tvrdil, že Siri sa zlepšila a bude viac nápomocná.

Predtým sa na hlavnej ploche pri potiahnutí dole objavilo vyhľadávanie. Po novom to ide aj potiahnutím zľava a ukáže sa vám nové menu.

Vyhľadácie menu chce byť akýmsi rýchlym menu, kde nájdete všetko dôležité - najčastejšie volaní ľudia a najviac používané aplikácie. A vyhľadávanie.

Zmien ohľadom klávesnice je niekoľko a tú najdôležitejšiu sme už spomenuli. Ďalšou je premena klávesnice na obrovský trackpad pre ľahšie označovanie - skúste dotyk na klávesnici dvoma prstami.

Nová generácia zariadení prináša aj Live Photos, inými slovami gifká, ktoré vytvára tak, že sekundu pred a po fotografovaní objektív sníma, a potom ponúkne bežnú verziu aj interaktívnu.

Appe v iOS 9 povolil blokátory reklamy. Na trhu je ich už niekoľko a momentálne vedú rebríčky najpredávanejších aplikácií. Musíte si ich povoliť v nastaveniach prehliadača a čaká vás rýchlejšie načítavanie stránok a mobilný život bez reklám.

Čo by potrebovalo zmenu a hodnotenie

Mail a Kalendár sú dlhodobo zanedbané aplikácie a na trhu existuje niekoľko skvelých alternatív.

Ak ste hľadali aplikáciu News, keďže Kiosk zmizol, na ňu si ešte počkáte. Zatiaľ je dostupná len v Amerike. Možno príde v prvom opravnom balíku aktualizácií.

Výsledok je jednoznačný a neexistuje jasný dôvod, prečo by ste nemohli aktualizovať hneď. Samozrejme, odporúčame predtým vykonať zálohu.

Ak používate často aplikácie tretích strán, pri ktorých si nie ste istí, či budú fungovať, pre istotu si to preverte. Na nič dôležité sme nenarazili - Facebook, Instagram a aplikácia SME fungujú bez problémov.

Pozrite si reakcie na iOS 9

@davidtvrdon #mojios9 nový font je úžasný, klávesové zkratky jsou nedoladěné, zatím převážně nadšení a spokojenost. — Nynin Shedy (@LordShedy) September 18, 2015

@davidtvrdon Hlavné plus je poladená optimalizácia spotreby a šetriaci režim zachovávajúci push notifikacie #mojios9. pic.twitter.com/9LyERFH2FC — Matej Krajčovič (@Matejxx) September 18, 2015

Pridať prílohu do mailu by síce nemala byť feature až deviateho #iOS, no aj tak - konečne #mojios9 pic.twitter.com/81wa5RU6mm — Michal Molcan (@molky_) September 19, 2015