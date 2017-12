Slováci dostali Ig Nobelovu cenu, za bozkávanie mužov a žien

BRATISLAVA. Najskôr by mali pobaviť a potom by sa mal nad nimi človek zamyslieť. Také sú vedecké výskumy, ktoré každý rok získavajú čoraz prestížnejšie Ig Nobelove ceny.

Na prvý pohľad vyzerajú absurdne, no pod týmto obalom sa zvyčajne ukrýva skutočné veda, ktorá dáva odpovede na čudné, ale dôležité otázky.

Tento rok sa nositeľmi ocenenia, ktoré udeľuje satirický časopis Annals of Improbable Research stali aj Slováci. Dôvodom je ich výskum DNA slín, presnejšie kontaminácia bozkávaním. Ocenenia odovzdali vo štvrtok na Harvardovej univerzite.

V kategórii medicína ocenili tento rok aj výskum slovenských výskumníkov.

Tím slovenských v zložení Jaroslava Durdiaková, Peter Celec, Natália Kamodyová, Tatiana Sedláčková, Gabriela Repiská, Barbara Sviežená a Gabriel Minárik dostal spoločne s Japoncom Hadžimem Kimatom cenu za experimenty pri skúmaní biomedicínskych benefitov alebo dôsledkov intenzívneho bozkávania a iných intímnych, medziľudských aktivít.

Durdiaková a Celec sa zúčastnili priamo na slávnostnom udeľovaní ocenení.

the medicine prize; is awarded for experiments to study the biomedical benefit of intense kissing (and other intimate, interpersonal ACTS).