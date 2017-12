Roboti vezmú smetiarom ich remeslo

Kým vodič povedie vozidlo od jedného domu k druhému, roboti sa postarajú o manipuláciu so smetnými nádobami.

18. sep 2015 o 12:35 Milan Gigel

ŠTOKHOLM, BRATISLAVA. Je to projekt, ktorý by mohol zmeniť kolorit vidieka. Smetiari, ktorí v oranžových kombinézach kotúľajú smetiaky od bránok a z chodníčkov k zbernému autu a späť by sa mohli stať minulosťou. Deti budú z okien už kývať iba vodičovi.

Ambiciózny švédsky projekt pracuje na robotoch, ktorí na seba prevezmú toto pracovné bremeno. Už od júna budúceho roka by sa v uliciach mohla objaviť prvá pracovná séria nezvyčajných strojov. Na vývoji pracuje automobilka Volvo, recyklačná spoločnosť Renova a akademici z Chalmers University of Technology, Mälardalen University a Penn State University.

Každá z inštitúcií sa podľa magazínu Popular Science venuje svojej vlastnej čiastke – úprave automobilov, vývoju robotov, vývoju firmvéru či ovládacieho panela, ktorý bude mať kontrolu nad robotickou posádkou. Od nového prístupu sa očakáva nielen lacnejšia prevádzka zbernej služby, ale aj tichší a plynulejší zber odpadkov.

Roboti by si mali v tichosti poradiť so zdvíhaním ťažkých bremien a manipulovať s nádobami bez toho, aby boli hluční. Či však odhalia v nádobe horúci popol, či nepovolené druhy odpadu zatiaľ nie je známe.

Technológie nie sú vo svete smetiarskych výkonov žiadnou novinkou. Už dlhšiu dobu používajú viaceré firmy RFID identifikátory, pomocou ktorých si zjednodušujú účtovanie odvozov.