Pilotovaný let budúcej vesmírnej lode Orion odložili

Oneskorenie testovacích letov by nemalo ohroziť hlavný cieľ programu, dostať ľudí na Mars.

17. sep 2015 o 18:18 Dominik Holič

BRATISLAVA. Za posledný rok sa mohol svet tešiť z viacerých pozoruhodných vesmírnych udalostí. Stretli sme sa a lepšie sa spoznali s Plutom, pristáli sme na kométe, takmer objavili druhú Zem či vážneho kandidáta na mimozemský život v našej slnečnej sústave.

Významné misie budúcnosti sa však znovu zamerajú na naše kozmické susedstvo a aj ľudia by sa opäť mohli dostať mimo obežnej dráhy Zeme. No najnovšie správy naznačujú, že to bude neskôr, ako sa plánovalo.

Ľudia na Marse

Misie vesmírnej lode Orion Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) mali byť nástupcom slávneho programu Apollo, ktorý dopravil prvého človeka na povrch Mesiaca.