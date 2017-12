Obrovský smartfón od Lenova nahradí aj tablet (test)

So 6,8-palcovou uhlopriečkou nie je smartfónom, na aký ste asi zvyknutí. Vitajte vo svete hybridných zariadení.

16. sep 2015 o 12:00 Matúš Paculík

Lenovo PHAB Plus Páči sa nám: pekný dizajn, konštrukcia, displej, rozumná cena Nepáči sa nám: len Full HD rozlíšenie, nemá najnovší Android Cena: 299 eur Hodnotenie: 8,5

Dokážete si spočítať, koľko minút denne trávite na svojom smartfóne telefonovaním a koľko sa zdržíte v on-line svete? Obrovský nepomer pre prvú možnosť nie je vôbec výnimočný, keďže smartfóny už dávno neplnia primárne funkciu telefonovania.

Keď sa spojí smartfón s tabletom

Lenovo PHAB Plus vyzerá ako malý tablet, no obsahuje všetky funkcie smartfónu. Nie je zariadením, na aké narazíte bežne v obchodoch, čo ho robí pre cieľovú skupinu ešte zaujímavejším.

Výrobcovia boli k veľkým smartfónom (phabletom) zatiaľ odmeraní, čoho výsledkom je veľmi slabá ponuka týchto netypických zariadení. Z tých najznámejších to skúsil Asus, Sony, Samsung a aj Huawei.

Väčšina zo spomínaných modelov ale nemala displej výrazne väčší ako šesť palcov, niektoré z nich dokonca na Slovensko ani nedorazili. Lenovo PHAB Plus má uhlopriečku 6,8-palca a u nás si ho môžete kúpiť za veľmi dobrú cenu 299 eur.

Určený je hlavne pre stredne náročného používateľa, ktorý so sebou nechce nosiť dva mobilné zariadenia, no rád by využíval výhody obidvoch riešení.

Na ľavej strane bežný 8-palcový tablet, na pravo smartfón s 5,5-palcovou uhlopriečkou.

Ako sa s ním pracuje?

Prvé hodiny používania závisia od toho, aký veľký smartfón ste doteraz používali. Prechod zo šesťpalcového modelu je totiž výrazne jednoduchší ako z kompaktného smartfónu s uhlopriečkou pod päť palcov.

Určite sa pripravte na ovládanie zariadenia oboma rukami – je pohodlné, rýchle a hlavne bezpečné. Rozmery PHAB Plus sú veľké a pri držaní v jednej ruke si musíte byť istí pevným úchopom.

Lenovo našťastie pridalo do systému viacero úprav, ktoré vám uľahčia používanie s len jednou voľnou rukou. Dvojitým poklepaním po obrazovke ju zapnete, priblížením k uchu automaticky odpoviete na hovor a pri písaní sa vám prispôsobí aj klávesnica.

Netradičný je režim zmenšenej obrazovky, kedy sa celá obrazovka upraví a presunie k vybranému kraju. Aktivuje sa po tom, ako na obrazovku prstom napíšete písmeno C. Pri tomto zmenšení jedným prstom dosiahnete na 80 percent obrazovky.

Poslednou funkciou je vznášajúce sa tlačidlo Wide Touch, ktoré si môžete umiestniť na ľubovoľnú časť okraja obrazovky. Po jeho stlačení sa rýchlo dostanete k niektorým základným funkciám a predvoleným aplikáciám.

Skvelý na web aj hry

Veľká obrazovka je návyková pre každého, kto so svojim smartfónom trávi veľa času v on-line svete, alebo si rád zahrá hru. No zároveň sa len málokomu chce so sebou nosiť aj tablet a riešiť druhú SIM kartu s poriadnym dátovým balíčkom.

Prezeranie webových stránok je na smartfóne s veľkým displejom skvelé aj na portáloch, ktoré nie sú optimalizované pre mobilné zariadenia. Chýbalo nám jedine vyššie rozlíšenie, keďže pri Full HD je mierna strata ostrosti pri bližšom pohľade viditeľná.

Pri hrách je situácia bez chyby, Full HD rozlíšenie na hry stačí. Čokoľvek vyššie by prinieslo zbytočnú stratu výkonu, keďže hardvér patrí do strednej triedy.

K samotnému displeju nemáme pripomienky, v smartfóne za 300 eur výrobcovi hanbu nerobí. Pozorovacie uhly sú vynikajúce, farby veľmi živé a ostrosť pri multimédiách veľmi dobrá.

Museli by sme ale klamať, ak by sme tvrdili, že v dizajne nevidíme inšpiráciu novým smartfónom od Applu. Kov, oblé tvary a odolné sklo, po konštrukčnej a dizajnovej stránke nemáme žiadne výhrady.

Smartfón pôsobí odolne, konštrukcia je pevná a bez akýchkoľvek rušivých prvkov. Zjednodušene, v rukách sa drží príjemne a vyzerá veľmi pekne.

Rám okolo displeja nie je malý, na hornej a spodnej časti možno väčší, ako by sme čakali. No táto drobná chyba krásy je výhodou pre aktívnych hráčov hier. V režime na ležato sa totiž smartfón drží v rukách veľmi príjemne.

Zahráte sa aj najnovšie hry

Parametre Čip Snapdragon 615, 8-jadrový

Grafická časť Adreno 405

2 GB pamäť

32 GB úložný priestor

6,8“ IPS Full HD displej

13 MPx foto

Wi-Fi, BT 4.0, GPS, FM

Batéria 3500 mAh

186,6 x 96,6 x 7,6 mm

Hmotnosť 220 gramov

Android 5.0.2

Čip s ôsmymi jadrami sa už stal povinnosťou pri strednej a vyššej triede smartfónov a inak to nie je ani v prípade testovaného modelu od Lenova.

Použitý Snapdragon 615 je jedným z prvých 64-bitových čipov od Qualcommu. Polovica z jeho procesorových jadier je určená pre náročné výpočty, druhá je o niečo pomalšia a systém ju využíva hlavne na menej náročné úlohy.

Kým pri operačnej pamäti nájdeme len 2 gigabajty, úložný priestor má nadštandardných 32 gigabajtov. Pri rozšírení ale budete musieť obetovať slot na druhú SIM kartu.

Celkový výkon je veľmi dobrý, hoci na trhu sú výrazne rýchlejšie a lepšie vybavené modely. Pri súčasnej cene ale nemáme k použitému hardvéru žiadne výhrady, keďže práca so smartfónom je bezproblémová a zahrali sme sa aj všetky naše obľúbené hry.

V podobnom duchu môžeme hovoriť aj o fotoaparáte. Má 13 MPx snímač bez optickej stabilizácie, kvalitou fotografií patrí do lepšej strednej triedy. Pri dobrom svetle je výsledok bez väčších výhrad, v kontrastne náročných scény a pri nočnej fotografii sa fotoaparátu darí len priemerne.

Výsledky testov

Honor 4C Huawei P8 Lite Lenovo PHAB Plus AnTuTu Score 28358 31511 33901 CPU 2710 3929 3328 GPU 7939 5466 7387 3DMark Extreme 3831 2303 5379 Unlimited 5489 3087 7679 PCMark Score 1878 3743 3203 GFXBench T-Rex Offscreen 9,2 5,5 15

S veľmi dobrou cenou

Lenovo PHAB Plus má výrobcom stanovenú cenu 299 eur, kúpiť si ho môžete už aj na Slovensku. Za ten peniaz sa zariadenie určite oplatí a určite nevadí, že netrhá výkonnostné rekordy. Hardvér je zvolený rozumne, pamäti je dostatok a kvalita spracovania je spolu s dizajnom hodná aj vyššej sumy.

Ak by sme hľadali veľký smartfón za prijateľnú cenu, tak Lenovo určite kupujeme. Pred kúpou určite zbehnite do najbližšieho obchodu a zariadenie si vyskúšajte naživo. V porovnaní s bežnými smartfónmi je skutočne inou kategóriou.

Oprávnenej kritiky nie je veľa, nám sa hlavne nepáčila staršia verzia systému Android 5.0.2. Pochopili by sme ju pri staršom modeli, ale nie pri novinke predstavenej na začiatku tohto mesiaca. Niekomu môže vadiť aj Full HD rozlíšenie displeja, ktoré je ale pravdepodobne daňou za nízku cenu.

