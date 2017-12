Senzor zistí, či pacient užíva lieky pravidelne

Malá vysielačka v tabletke sa ozve, ak narazí na tráviace šťavy žalúdka.

14. sep 2015 o 12:07 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Je to dilema, ktorá možno trápi nejedného zábudlivého pacienta. Rozpomenúť sa na užívanie liekov nemusí byť vždy jednoduché. Obzvlášť pre tých, čo trpia Alzheimerovou chorobou, poruchami pamäti alebo duševnými chorobami.

Na trh mieri nová technológia, ktorá skoncuje s neistotou. Americký Spárva potravín a liečiv ju schválil v prvom liečive Abilify, ktoré sa ordinuje pri schizofrénii. Odteraz budú mať pacienti aj ich ošetrujúci lekári prehľad o užívaní liekov.

Pacient podľa magazínu MedCity News dostane na zápästie prijímač, ktorý sleduje pohyb tabletiek. Ohlásia sa vo chvíli, keď sa dostanú do žalúdka. Tráviace šťavy aktivujú jednoduchú batériu vysielača v tablete, ktorý vyšle zo žalúdka bezdrôtový signál. Zachytí ho prijímač a priradí k nemu informáciu o čase a dátume. Popri tom môže zbierať informácie o fyzickej aktivite pacienta.

Zvyšok už prebieha v štandardných koľajach technológií. Cez bluetooth možno z prijímača načítať údaje s časovými známkami a porovnať ich s predpisovými tabuľkami. Je to, akoby elektronika viedla denník užívania liekov a zapisovala ho do počítača, cloudu či mobilného zariadenia.

Vysielač, ktorý je súčasťou tabletky je nestráviteľný, telo opustí bez zmeny. Do budúcnosti by rovnakou technológiou mohli byť vybavené aj iné druhy liekov. Výroba je rovnaká ako doposiaľ, do každej tablety sa len prilisuje mikrogranula s potrebnou elektronikou.