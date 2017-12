Slovenskí vedci zisťujú nové informácie o cukrovke

Pacienti si merajú hladinu cukru glukomerom s bluetooth pripojením, lekári ich hodnoty vidia online.

14. sep 2015 o 13:30 tasr

BRATISLAVA. Lekári i pacienti by mohli mať o cukrovke ďalšie prospešné informácie. Na Slovensku v súčasnosti prebieha klinická štúdia, ktorá má odhaliť nové súvislosti medzi životosprávou a vývojom tohto ochorenia.

Tím vedcov pozoruje, ako podrobne súvisí dodržiavanie dietetického režimu s hodnotou cukru v krvi. Na štúdii sa zúčastňuje asi 400 pacientov.

"Momentálne sa finalizuje výber vzoriek, ktoré sa pripravujú na analýzy," povedala pre TASR Andrea Földváryová, hovorkyňa Univerzity Komenského (UK) v Bratislave, ktorá na projekte spolupracuje cez Prírodovedeckú fakultu.

Odborníci chcú údaje u pozorovaných pacientov vyhodnotiť a použiť ich na stanovenie novej liečby, teda na čo najpresnejšie dávkovanie inzulínu.

Pozorovaní pacienti nemusia na testy chodiť priamo do nemocnice, ich výsledky vidia lekári online. Štúdia sa vykonáva formou telemedicíny, informácie sa zhromažďujú vo vedeckom centre. Hladinu cukru v krvi si tak pravidelne merajú pomocou glukomeru s bluetooth pripojením. Hodnoty sa sťahujú do dodaného mobilného telefónu a z neho sa odosielajú do centrálneho systému.

Podobne sa zhromažďujú aj informácie o hodnotách krvného tlaku. Do aplikácie si pacienti denne zadávajú aj svoju hmotnosť, dĺžku spánku, fyzickú aktivitu, náladu a kompletný jedálny lístok.