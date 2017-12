Budúci rok budeme môcť chytať Pokémonov na ulici

Nintendo pripravuje hru, ktorá sa bude odohrávať na displejoch mobilov aj v reálnom svete.

13. sep 2015 o 10:00 Dominik Holič

BRATISLAVA. Kartičky, seriály, filmy, a hlavne hry na Gameboy. Napriek všetkým týmto kanálom mala generácia odchovaná na Pokémonoch vždy iba jedno želanie: chytať a trénovať Pokémonov naživo.

Spoločnosti The Pokémon Company, Nintendo a Nantic pracujú na aspoň čiastočnom splnení tohto sna. V roku 2016 by na iOS a Android smartfóny mala výjsť hra Pokémon Go.

Klasický koncept chytania, trénovania a bojovania zostáva, okrem displejov mobilov sa však čiastočne presunie aj do reálneho sveta. K polohe Pokémonov vhodných na chytenie vás bude navádzať GPS a nájdete ich rôzne po mestách, na ulici, v parku, či na lúke. Ak tam stretnete ďalšieho trénera, môžte ho vyzvať na súboj.

Ku hre sa bude dať dokúpiť aj zariadenie Pokémon Go Plus, ktoré sa bude dať nosiť na ruke. Pripomína PokéBall a bude pomôckou na chytanie či lokalizovanie jednotlivých Pokémonov.