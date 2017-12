Ukázali nové detaily záhadných škvŕn na Cerese

Medzi vesmírnymi novinkami nájdete aj nové zábery škvŕn na Cerese, misiu ku kométe či snímky južného pólu Marsu.

12. sep 2015 o 17:00 Dominik Holič

1. Detail záhadných škvŕn

Škvrny neznámeho pôvodu v kráteri Occator na povrchu trpasličej planéty Ceres sú pre vedcov stále záhadou. Tešiť ich však zatiaľ môže nová snímka sondy Dawn. Ukazuje kráter a jeho črty v zatiaľ najlepšom rozlíšení - 140 metrov na jeden pixel.

Vedci z nej zistili, že okraje krátera sú na niektorých miestach takmer úplne zvislé a dosahujú výšku takmer dvoch kilometrov. Prelety sondy okolo Ceresu by však už v najbližších mesiacoch mali odhaliť záhadu svetelných škvŕn.

FOTO - NASA

2. Južný pól Marsu

Sonda Mars Express Európskej vesmírnej agentúry má fotoaparát zväčša nasmerovaný priamo nadol.

Pri kalibrovaní jeho senzorov ho však sonda zdvihla smerom nad planétu a zachytila tak rozsiahly záber marsovského povrchu. Na fotke vidno ľadovú čiapočku južného pólu, ktorá sa mení podľa ročných období, krátery, duny aj vysočiny.

FOTO - ESA

3. Vesmírny stopár

Pristávať na kométe či asteroide je pre sondy náročné: musia zrýchľovať, potom rýchlo spomaľovať a trafiť sa do malej pristávacej plochy. NASA preto navrhuje riešenie, pri ktorom by sa sonda zachytila o jedno teleso a po dokončení práce sa presunula k ďalšiemu.

Comet Hitchiker (kometárny stopár) by sa o kométu zachytil harpúnou - až kým by sa nezosúladili rýchlosti a následne by sa iba pomocou lana nepritiahol k povrchu telesa. Lano by však potrebovalo dĺžku medzi sto až tisíc kilometrami.

Projekt je zatiaľ vo fáze prípravy, cieľom bude navštíviť čo najviac telies v našom vesmírnom susedstve.

FOTO - NASA

4. Bonus na čítanie

Ak sa vám páči logo NASA a zaujímate sa o dizajn, na tomto linku si môžete pozrieť ich starý grafický manuál a kliknutím na tento link zasa zadarmo stiahnuť knihu o rôznych logách a emblémoch z celej historie.