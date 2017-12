Pluto je oveľa zložitejšie. NASA zverejnila výnimočné zábery

Snímky povrchu sú prvé, ktoré sonda New Horizons poslala od jej preletu okolo trpasličej planéty.

11. sep 2015 o 17:00 Dominik Holič

BRATISLAVA. Doterajšie nové poznatky o Plute pochádzajú z dát, ktoré sonda New Horizons stihla poslať pred, alebo počas preletu okolo trpasličej planéty.

Začiatkom mesiaca však začal výskumný tím misie sťahovať nový rozsiahly balík nových dát, ktorý podľa Nárdoného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) potrvá celý rok. Niektoré z nových fotografií už NASA zverejnila, Pluto zobrazujú v detailnom rozlíšení štyristo metrov na jeden pixel - dvojnásobok doterajších záberov.

Snímky ukazujú geologicky rôznorodé teleso vrátane siete údolí, hôr, či dokonca niečo, čo by mohli byť duny. "Pluto nám ukazuje rozmanitosť tvarov a zložitosť procesov, ktoré sa vyrovnávajú čomukoľvek v slečnej sústave," tvrdí v tlačovom vyhlásení výskumný riaditeľ misie Alan Stern.

Ak by duny naozaj na Plute boli, pre vedcov by to bolo prekvapenie. Znamenalo by to, že buď mala niekdajšia planéta hrubšiu atmosféru, alebo sú výsledkom procesov, ktoré ešte nepoznajú.

Príjemným prekvapením však bol atmosferický opar, ktorý má viac vrstiev ako si doteraz mysleli. Vytvára efekt súmraku, vďaka ktorému mohla New Horizons pozorovať nočný terén pri západe Slnka a vedci tak môžu skúmať geológiu Pluta na miestach, s ktorými nerátali.

Pláň Sputnik zo vzdialenosti 80-tisíc kilometrov. FOTO - NASA

Chaoticky členitý terén na severozápade pláne Sputnik. FOTO - NASA

Rôznorodý povrch Pluta - staršie kráterované plochy sa striedajú s mladšími. Tmavá časť v strede by mohli byť duny, ale jej pôvod je zatiaľ neznámy. FOTO - NASA

Atmosferický opar vytvára pri západe Slnka súmrak a umožňuje New Horizons vidieť detaily. FOTO - NASA

Na pravo je špeciálne upravená snímka, ktorá ukazuje viacero vrstiev atmosferického oparu. FOTO - NASA