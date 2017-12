Apple skúša revolúciu v tabletoch a chce, aby sme zabudli na televízne vysielanie (analýza)

Obrovský iPad, úplne nové Apple TV a smartfóny, ktoré si kúpite už aj v netradičných farbách.

10. sep 2015 o 15:06 Matúš Paculík

V striebornej, sivej a dokonca aj ružovej a zlatej farbe. Nové smartfóny od Apple na prvý pohľad zmenili len farbu.

Apple si môže tento krok dovoliť a namiesto zmeny dizajnu vylepšuje konštrukciu smartfónov. Nový iPhone dostal kvalitnejší materiál, takže sa už pri väčšom modeli nebude opakovať problém s prehnutím.

Dôležité zmeny na prvý pohľad nezbadáte – či už výkonný nový čip Apple A9, rýchlejšiu bezdrôtovú komunikáciu, alebo neustále načúvajúcu asistentku Siri.

Malou revolúciou je 3D Touch displej, ktorý reaguje na silu vášho dotyku. Prvenstvo má síce Huawei, no čínsky výrobca ho bude dávať len do najdrahšej verzie a podľa prvých prezentácií na rozdiel od Apple ešte ani poriadne nevie, ako by túto technológiou využil.

Prečo sme sa ale nedočkali základnej verzie smartfónu s väčšou kapacitou úložiska? Najlacnejší iPhone má stále len 16 gigabajtov, hoci fotoaparát potrebuje kvôli vyššiemu rozlíšeniu viac miesta na fotografie a video v 4K rozlíšení.

Z pohľadu biznisu je súčasný stav pre Apple veľmi výhodný. Za 48 gigabajtové rozšírenie si účtuje 100 dolárov navyše a ak sa náhodou rozhodnete pri kúpe ušetriť, skôr či neskôr začnete uvažovať nad plateným iCloudom.

Obrovský iPad nie je na smiech

iPad Pro je špecifické zariadenie, výkonom a cenou podobné novému MacBooku. V 128 gigabajtovej verzii a s kompletným príslušenstvom má podobnú cenovku, pričom je určený pre úplne odlišnú skupinu používateľov tvoriacich obsah.

MacBook ovládnete len