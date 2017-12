Vedci oživia gigantický prehistorický vírus

Výskumníci chcú zistiť, aké riziko predstavuje rozmŕzajúci permafrost.

9. sep 2015 o 13:26 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Až dosiaľ ich ukrýval zamrznutý sibírsky permafrost a nemohli preto spôsobovať problémy. Vďaka globálnemu otepľovaniu a rozmŕzaniu tejto pôdy sa však môžu objaviť dávne vírusy, ktoré sa v chlade ukrývali desaťtisíce rokov.

Práve jeden z nich, novoobjavený vírus Mollivirus sibericum chce teraz podľa štúdie v magazíne Proceedings of the National Academy of Sciences oživiť francúzsky tím.

Vedci z Národného centra pre vedecký výskum plánujú zistiť, či môžu podobné patogény zo severovýchodu Ruska spôsobiť v budúcnosti ťažkosti.

„Len pár takýchto stále infekčných vírusových častíc v prítomnosti zraniteľného hostiteľa postačí, aby sa potenciálny patogén znovu objavil,“ vysvetľuje podľa agentúry AFP Jean-Michel Claviere, ktorý výskum vedie.

„Ak nebudeme opatrní, tak industrializácia týchto oblastí bez primeraných bezpečnostných opatrení môže viesť k riziku, že sa takéto vírusy jedného dňa zobudia.“ Topiaci sa permafrost totiž ukrýva aj nerastné bohatstvo a ropu, ktoré sa rôzne krajiny v týchto oblastiach pokúsia vyťažiť.

Už teraz však výskumníci vedia, že Mollivirus sibericum je veľký a relatívne komplikovaný vírus. Kým taká chrípka má len jedenásť génov na ôsmich kúskoch RNA, nový vírus má až približne päťsto génov.

doi: 10.1073/pnas.1510795112