Ľadové medvede možno globálne otepľovanie prežijú

Polárny predátor dokáže nájsť vhodnú potravu aj pri zmene loveckého revíru.

7. sep 2015 o 15:55 Dominik Holič

BRATISLAVA. Situácia ľadových medveďov je symbolom dopadov globálneho otepľovania. Je pre nich čoraz ťažšie loviť na jar tulene a vyrobiť si dostatočné zásoby tuku na leto.

Ľad, z ktorého lovia, sa topí každým rokom skôr a kryhy odplávajú príliš ďaleko od brehu.

Vedci už v minulosti predpokladali, že do roku 2068 budú tieto kryhy tak ďaleko, že medvede odrežú od loveckého revíru a hlavného zdroja potravy - až na 180 dní v priemere ročne a zvieratá následne zomrú hladom.

Predošlé štúdie však vôbec nerátali s tým, že tulene môže nahradiť iný suchozemský zdroj potravy.

Plnohodnotný jedálniček

Práve takáto alternatíva by sa pre ľadové medvede mohla stať nádejou. Vyplýva to zo štúdie kanadských ekológov, ktorí svoje výsledky zverejnili v žurnále PLoS One.

Zamerali sa na medvede, ktoré žijú na západnom brehu Hudsonovho zálivu. V regióne tiež prebýva množstvo severoamerických losov karibu a snežných husí.