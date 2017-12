Neposielajte ženy do sveta IT nasilu (diskusia SME Naživo)

Umelé regulácie ženy k informačným technológiám neprivedú, vývoj musí byť podľa výsledkov diskusie SME Naživo postupný.

4. sep 2015 o 13:25 Zuzana Matkovská

BRATISLAVA. Otázka neznie, či ženy patria do informačných technológií alebo či dokážu programovať, ale skôr prečo ich je v tomto svete tak málo.

Tak znel základný problém diskusie SME Naživo, ktorá sa vo štvrtok podvečer odohrala v priestoroch bratislavského The Spot. Schopnosť programovať totiž nesúvisí s pohlavím.

video //www.youtube.com/embed/qWu1C8gE9Sg

„Kto vie logicky rozmýšľať sa programovať naučí,“ zdôraznila profesorka na Fakulte informatiky a informačných technológií STU Mária Bieliková. Na fakulte sa počet žien mierne zvýšil, no v minulosti to tak nebolo. „Keď som bola prodekanka, na promóciách boli iba samí chlapci,“ spomínala. Momentálne je ich približne sedem percent.

Jej skúsenosť však hovorí, že keď sa dievča rozhodne ísť na informatiku, školu dokončí.

„V testoch rozdiel medzi študentom a študentkou nevidno, dokonca ani v písme. Rozdielny je ich priamy vstup, prezentácie a tímová práca,“ hovorí Bieliková. Tímy, ktoré obsahujú aspoň jedno dievča, sú komunikatívnejšie, no nie nevyhnutne lepšie.

V spoločnosti Eset pôsobí približne dvadsať percent žien. „Priamo v technologickej divízii máme veľmi málo žien, je ich okolo jedného až jeden a pol percenta,“ vysvetľuje technologický riaditeľ spoločnosti Palo Luka. Aj keby chceli ich počet zvýšiť, bolo by to umelé riešenie, keďže na pohovory sa prihlási iba minimum žien.

Problémom je strach

Nejde však iba o slovenské prostredie, keďže podľa prieskumu MIT platí obrovský nepomer aj v Spojených štátoch.

Na vedúcich technických pozíciách pracuje napríklad pre Facebook iba 16 percent žien.

Minimum sa ich pohybuje aj v prostredí startupov. Programátorka Marcela Hrdá vidí hlavný dôvod v tom, že sú ženy konvenčnejšie ako muži.

„Ísť robiť startup znamená riskovať, ísť do neznámych vôd a možno aj dlho padať na hubu,“ zdôrazňuje. Na dlhý boj s neistým výsledkom majú podľa nej lepši predispozíciu muži.

Palo Luka síce súhlasí, že medzi mužským a ženským prístupom je rozdiel, avšak býva otázkou, nakoľko ide o vplyv spoločnosti či vrodených predpokladov.

Jedným z dôvodov, prečo sa ženy vyhýbajú technológiám je strach z neznámeho.

Pomôže škola?

Umelá regulácia, ktorou by do IT oblasti preniklo viac žien, by nefungovala.

„Treba to nechať na prirodzený vývoj. Som proti diskriminácii, aj keď ide o tú pozitívnu,“ myslí si Luka. Umelé pravidlá by sa totiž dodržiavali iba umelými opatreniami a nepriniesli by pozitívnu zmenu.

Do úvahy však prichádza vstup cez školstvo a výučbu informatiky. „Slovo informatika sa na školách používa zle,“ myslí si Bieliková a dodáva, že na výučbu informatiky je stredná škola neskoro. Privítala by, ak by sa programovanie primeraným a hravým spôsobom vyučovalo už spolu s čítaním a počítaním.

„Pomohlo by to odbúrať počiatočnú bariéru,“ súhlasí programátorka.

Pri akýchkoľvek systémových zmenách si je však potrebné uvedomiť, že zvýšenie počtu žien v informatike nemá byť cieľom, ale dôsledkom.

„Má to byť preto, lebo informatika a programovanie prináša iný typ rozmýšľania,“ dodáva Bieliková.