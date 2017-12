Sojuz dopravil na ISS trojčlennú posádku aj 20 LEGO kozmonautov

Na Medzinárodnej vesmírnej stanici je v súčasnosti deväť kozmonautov.

4. sep 2015 o 15:35 TASR

ALMA-ATA. Ruská kozmická loď Sojuz dnes bezpečne dopravila na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS) trojčlennú medzinárodnú posádku, v ktorej je aj prvý dánsky astronaut. Vo štvrtok sa loď musela vyhýbať zrážke s odpadom v kozme.

Sojuz TMA-18M odštartoval v stredu z kozmodrómu Bajkonur v Kazachstane. Na ISS s ním pricestovali traja astronauti - ruský veliteľ posádky Sergej Volkov, kazašský kozmonaut Aidyn Aimbetov a jeho dánsky kolega Andreas Mogensen z Európskej vesmírnej agentúry (ESA).

NASA oznámila, že Sojuz sa dnes približne o 9.40 h SELČ bezpečne spojil s ISS.

Mogensen, prezývaný "dánsky Gagarin", vzal do kozmu rotopedy dánskej výroby a 20 plastových figúrok dánskej hračkárskej stavebnice LEGO.

On a Aimbetov, tretí kozmonaut Kazachstanu, by sa mali vrátiť na Zem 12. septembra spolu so skúseným ruským kozmonautom Gennadijom Padalkom, ktorý je na ISS od marca. Dovtedy strávi Padalka v kozme 878 dní, čo je viac ako ktokoľvek iný.

Volkov sa vráti na Zem na budúci rok v marci spoločne s astronautom NASA Scottom Kellym a s ruským kozmonautom Michailom Kornijenkom, ktorý dovtedy strávi v kozme jeden rok.

Tentoraz trvala cesta na ISS kozmickej lodi dva dni namiesto doterajších šiestich hodín. Ruská kozmická agentúra Roskosmos minulý mesiac rozhodla, že dlhší let k ISS bude bezpečnejší a spoľahlivejší, keďže v júli museli vzhľadom na vesmírny odpad zmeniť obežnú dráhu vesmírnej stanice.

Vo štvrtok balistickí experti z ruského riadiaceho strediska a NASA odporučili posádke Sojuzu urobiť manéver, aby sa kozmická loď vyhla zrážke s tretím stupňom japonskej rakety vypustenej do kozmu v roku 1989, citovala Roskosmos agentúra Reuters.