Vedci naučili počítače napodobovať diela umelcov

Neurónová sieť dáva fotografiám dôveryhodný nádych umenia.

3. sep 2015 o 14:15 Milan Gigel

TÜBINGEN, BRATISLAVA. Akoby na svojich plátnach zachytili momenty z dnešného života slávni umelci? Možno práve takáto otázka stála na začiatku projektu, do ktorého sa pustili akademici z University of Tübingen.

Podarilo sa im vyvinúť expertný systém s architektúrou neurónovej siete, ktorý sa snaží odhaliť podstatu slávnych maliarskych techník. Softvér analyzuje ťahy štetca, miešanie farieb, obsahový kontext a identifikuje objekty, aby vedel pri každom z nich „pochopiť“ umelecké stvárnenie. Výsledkom je funkčný model, ktorému možno podrobiť akékoľvek fotografie.

Akademici sa podľa denníka International Business Times pri vývoji zamerali na známych impresionistov, akými boli Van Gogh, Edvard Munch, Picasso či JM Turner. Následne ich tvorivým technikám podrobili architektúrne fotografie.

Neurónová sieť potrebuje približne hodinu času na to, aby obraz podrobila analýze a pretvorila ho do formy umenia. Výsledky sú atraktívne, zachovávajú si informačnú podstatu a vnášajú do nej výtvarné prvky v podobe, ktorá sa výrazne ponáša na pridružený originál diela.

Doposiaľ nebol vyvinutý žiadny podobný systém, ktorý by sa snažil analyzovať umenie v jeho kontextovej podstate, Google pred časom experimentoval s umením v jeho psychedelickej rovine.