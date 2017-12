Menej dní v škole zlepšilo výsledky žiakov

Stredoškoláci by podľa vedcov mali začínať školu až o pol deviatej.

2. sep 2015 o 19:04 Jakub Filo

WASHINGTON, BRATISLAVA. Státisíce školákov sa v stredu opäť vrátili do školských lavíc a už teraz vedia, že na najbližších desať mesiacov to bude ich každodennou rutinou päť dní v týždni. Ale nemuselo by to tak byť.

V Spojených štátoch na niektorých miestach už skrátený týždeň zaviedli. Vedci spätne skúmali vplyv tohto rozhodnutia a zistili, že ak by sme deťom predĺžili víkend o jeden deň, mohli by sa zásadným spôsobom zlepšiť ich študijné výsledky.

Výskum publikovaný v magazíne Education, Finance and Policy sa zameral na štvrtý a piaty ročník základnej školy a výsledky testov z čítania a matematiky. Štvordňový školský týždeň sa na čítaní nijako neprejavil, ale žiaci dosiahli zásadne lepšie výsledky v testoch z matematiky.

Učenia neubudlo

Školáci by sa však nemali veľmi tešiť. Skrátenie ich týždňa sa nijako neprejavilo na množstve učiva, ktoré museli prebrať, ani na celkovom počte vyučovacích hodín. Absolvovať ich museli rovnaký počet, len sa nahustili do štyroch dní.