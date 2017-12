Na Harvarde skúšajú virtuálnu učebňu, študovať možno kedykoľvek

Aj keď sedíte doma pred svojim počítačom, vyrušovať a baviť sa nemôžete. Pretože ste v škole.

3. sep 2015 o 0:00 Milan Gigel

BOSTON, BRATISLAVA. Najnovšia učebňa na Harvardovej univerzite vyzerá trochu nezvyčajne. Nie sú v nej žiadne lavice, stoličky ani študenti. Namiesto nich sa pri výučbe profesor pozerá na obrovský panoramatický displej, z ktorého ho pozorne sleduje 60 študentských tvárí.

Tí sedia za svojimi počítačmi a prostredníctvom videokonferencie sa zúčastňujú na výuke – bez ohľadu na to, či sedia len kdesi v areáli školy, alebo na druhom konci sveta. Študenti môžu interaktívne vstupovať do výkladu svojimi otázkami, profesori môžu využívať interaktívne prvky pre ich preskúšavanie.

Projekt, s názvom HBX Live má preveriť, do akej miery videokonferenčné technológie dospeli. Hoci univerzita technológiu niekoľkokrát otestovala, teraz ju po prvýkrát zakomponuje do štandardného štúdia. Profesori zostanú so študentmi v aktívnom spojení počas ich každoročných stáží vo svete.

Do budúcna sa plánuje otvorenie diaľkových študijných odborov, ktoré by fungovali presne takýmto spôsobom. Hoci sa v biznise konferenčné systémy používajú desaťročia, v minulosti nedokázali ponúknuť takú kvalitu spojenia ako dnes.

Harvardova univerzita nie je jedinou univerzitou, ktorá sa technológiami tohto druhu zaoberá. Podľa denníka The Business Insider, Yaleova univerzita už nejaký čas vyučuje zahraničných študentov prostredníctvom živej učebne na webe.

Kalifornská univerzita v San Diegu zasa vytvorila svet podobný počítačovým hrám. Študent sa pohybuje vo virtuálnom svete, cez ktorý má prístup k videoprednáškam, seminárom, testom či knižničným materiálom.

Posledné roky priniesli ohromný nárast kapacity internetového pripojenia a výrazne zdokonalili prenos obrazu a hlasu. Je pravdepodobné, že viaceré vzdelávacie inštitúcie sa začnú špecializovať práve pre tento typ výuky.