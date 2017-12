Našli úspornejšiu náhradu za Bluetooth, využíva ľudské telo

Fitness náramky a múdre hodinky sa spoja s mobilom omnoho úspornejšie.

2. sep 2015 o 14:50 Milan Gigel

SAN DIEGO, BRATISLAVA. Je to technológia, ktorá by mohla priniesť výraznú úsporu energie pre mobilné zariadenia. Dáte si náramok na zápästie, mobil zasuniete do vrecka a od tejto chvíle sú v dátovom spojení. Priamo cez vaše telo.

Nie však prostredníctvom fyzického kontaktu, ale cez prirodzené magnetické pole ľudského tela. Na to, aby cez neho bolo možné prenášať dáta postačí zlomok energie, ktorú vynakladajú pre prenos dát dnešné zariadenia. Akademici z University of California vyčíslili, že bluetooth minie pri prenose dát 10 miliónov násobne viac energie.

Nový prístup by podľa magazínu Engadget mohol priniesť plejádu nových senzorov a drobných zariadení, ktoré by sme mohli pre sledovanie zdravia, fyzickej aktivity či iné činnosti nosiť na svojom tele.

Akademici prenášali dáta cez jednoduché cievky ovinuté okolo predlaktí, pri vývoji sa inšpirovali medicínskou MRI technológiou, či bezdrôtovými implantátmi. Ak by boli takouto technológiou vyzbrojené múdre hodinky, mohlo by to výrazne zmeniť spôsob, akým na ne nazeráme.

Nízka spotreba energie by citeľne predĺžila ich výdrž. Ak by náročnejšie výpočty robili mobily, hodinky by na jedno nabitie mohli fungovať celý týždeň. Vyššie je aj súkromie a zabezpečenie takto prenášaných dát. Kým bluetooth pokrýva širšie okolie, rádovo v desiatkach metrov, táto technológia sa sústreďuje výhradne na bezprostredné intímne okolie ľudského tela.

Vývojári prezentovali svoju technológiu v akademických kruhoch, či plánujú jej komercializáciu nie je zrejmé.