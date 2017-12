Operace Flashpoint: totálna vojna (recenzia hry pre PC)

Operace Flashpoint je ďalším dôkazom, že aj v krajinách strednej Európy sa vyvíjajú hry najvyššej kvality. Po štvorročnej práci a niekoľkých problémoch s vydavateľmi sa konečne môžeme pokochať simulátorom konvenčného bojiska na sklonku studenej vojny.

14. júl 2001 o 1:56 MICHAL GARDIAN

Totálny v tomto prípade znamená, že hoci vás hra najskôr postaví do úlohy obyčajného amerického pešiaka, nič vám nebráni so svojím hrdinom používať väčšinu vozidiel alebo lietajúcich strojov na bojisku, ak nie sú zničené alebo plne obsadené. Hoci by sa dal Flashpoint klasifikovať ako 3D akčná hra, od väčšiny konkurencie sa výrazne odlišuje. V prvom rade všetko pôsobí veľmi reálne: zomrieť môžete už po prvom dobrom zásahu, fyzikálny model všetkých činností je veľmi realistický a bojisko mimoriadne rozsiahle (a dosť podobné českým reáliám – nájdete tu aj zaparkovaný traktor či škodovku).

Cieľ misie môžete plniť ľubovoľným spôsobom, keďže sa môžete slobodne pohybovať po celom bojisku. Držať sa vlastnej čaty sa však kvôli vzájomnej podpore oplatí, keď vám však neskôr bude zverené velenie družstva, môžete pomocou šikovného menu príkazov bojovať úplne podľa svojich predstáv. Vďaka podarenej umelej inteligencii spolubojovníkov, ale aj nepriateľov, ktorá nezlyháva tak často, ako v iných hrách, môže každé nové spustenie jednej misie viesť k iným taktickým situáciám. Keď sa však budete krčiť v kríkoch medzi telami mŕtvych kolegov, z priľahlého lesa sa budú ozývať hlasy pátrajúcich sovietskych vojakov a motory tankov T80, existuje vždy len jediná taktika – modliť sa, aby vás nenašli. Tak ako v realite nemáte inú šancu, ako okamžitý ústup. V realite totiž hrdinovia odchádzajú z vojny v drevených debnách nohami napred. Misie sa teda nekonajú podľa scenára „John Rambo“, ale sú plné mohutných ofenzív, taktických presunov, okamžitých evakuácií a iných veľmi uveriteľných a pohlcujúcich činností.

Flashpoint je mimoriadne prepracovaná a strhujúca hra. Keby sme jej však predsa chceli niečo vyčítať, boli by to niektoré až smiešne animácie (napríklad nastupovanie do auta), ale hlavne jej vysokú hardwarovú náročnosť, ktorá však zodpovedá naraz zobrazeným objektom a rozsiahlosti bojiska. Hoci sa dá tento fakt zmierniť znížením detailov, určite pri kúpe tejto hry konzultujte stav svojho hardvéru s predavačom. Aj vďaka priaznivej cene a širokým možnostiam vytvorenia internetového downloadu a množstva ďalších misií však kúpu pravdepodobne neoľutujete.