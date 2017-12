Česi majú na internetovej stránke o EÚ komiks, Slováci animovaný film

Bratislava 30. januára (TASR) - Slovensko a susedná Česká republika sa rozhodli propagovať vstup do Európskej únie (EÚ) aj pomocou animovaného filmu a kresleného komiksu, ktoré môžu priaznivci internetu nájsť na oficiálnych stránkach oboch krajín o EÚ.

Kým Česi presviedčajú občanov o výhodách členstva v únii pomocou kresleného leva a jeho príhod, Úrad vlády SR si vybral animovaný film EÚ a my, ktorý je zložený z prác detí základných škôl.

Hrdinom komiksu na českej stránke www.euroskop.cz je kreslená postavička leva, ktorá vystupuje v seriáli Lvíček Čížek v Evropské Unii aneb Jak to bude, až to bude od scenáristu Ondřeja Neffa. Levíček Čížek zažíva rôzne humorné príhody. V zatiaľ poslednej časti upokojuje starého ľadového medveďa, ktorý narieka, že má od studenej vody boľavé laby, ale ako dôchodca sa nemôže odsťahovať na teplý juh. "Dôchodok ti budú posielať do ktorejkoľvek krajiny Európskej únie," vyhlasuje Levíček Čížek.

Na českej predreferendovej kampani, na ktorú vláda vyčlenila 200 miliónov korún, sa budú podieľať všetky ministerstvá a podľa médií chcel rezort poľnohospodárstva využiť v kampani aj kreslenú postavičku krtka. Zapojenie krtka však ešte nie je podľa nich isté, pretože jeho autor Zdeněk Miller sa bráni využívaniu postavičky na reklamné účely, hoci je zástancom vstupu ČR do EÚ. Rezort poľnohospodárstva by pritom rád vyzdobil krtkom napríklad tričká, ktoré by sa dostali hlavne medzi mládež na dedinských diskotékach.

Na informácie skromnejšia stránka www.eureferendum.sk, ktorá bola dnes spustená do prevádzky, ponúka okrem iného aj animovaný film EÚ a my, zložený z prác žiakov základných škôl na tému Pohľad detí na vstup SR do EÚ. Dielka o slovenskom folklóre, ekológii, športe, či vzdelaní sú spracované rôznymi technikami a použili sa na výrobu filmu.

Podľa autorov stránky je animované spracovanie pohľadu detí na vstup SR do EÚ originálny a jedinečný spôsob prezentácie snahy Slovenska stať sa rovnoprávnym členom EÚ.