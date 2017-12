Za elektronickou poštou zaslanú správu si egyptský učiteľ vyslúžil rok väzenia

Káhira 30. januára (TASR) - Na jeden rok väzenia odsúdil súd v Egypte 41-ročného učiteľa angličtiny za to, že v minulom mesiaci prostredníctvom elektronickej pošty varoval veľvyslanca USA v Káhire Davida C. Welcha pred cestou do mesta Asijút, kde by sa vraj mohol stať obeťou atentátu.

E. H. Wahbu, ktorý za svoj nerozvážny čin mohol dostať aj tri roky väzenia, usvedčil bezpečnostný súd v Káhire zo šírenia falošných informácií, škodiacich vitálnym záujmom egyptského národa.

Učiteľ angličtiny, ktorému môže prísny trest zmierniť alebo zrušiť len egyptský prezident, zdôvodnil svoje počínanie tým, že nemá v láske Američanov a preto chcel zabrániť ceste šéfa ambasády USA do Asijútu, ktorá sa nakoniec uskutočnila aj napriek jeho výstrahe.