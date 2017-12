Virusy: Sexi-baby a kreslené filmy

Keď sme si predminule hovorili o víruse Magistr, nevedeli sme ešte, ako sa mu bude dariť, ale očividne sa ujal a nezostal ležať nepovšimnutý niekde na zabudnutom harddisku.

13. júl 2001 o 16:10 Jozef Šebo. CDtip

V rebríčku najčastejších infiltrácií podľa TrendMicro suverénne zaujal prvé miesto, čím vyfúkol pozíciu úspešnému Loveletter-u. Mimochodom, rebríček vyzerá naozaj zaujímavo, však posúďte sami:

1.) PE Magistr.A

2.) VBS Loveletter.BE

3.) W97M Marker

4.) VBS Loveletter.AS

5.) PE MTX.A

6.) VBS HapTime.A

7.) VBS Loveletter.O

8.) PE FunLove.4099

9.) Joke Scroll.A

10.) PE Magistr.DAM

Čo je z danej hitparády zrejmé, je veľké množstvo životaschopných mutácií potvorky LoveLetter. Existuje skutočne veľké množstvo verzií, z ktorých väčšina sa vôbec nešíri, ale zopár výnimočných exemplárov si stále drží prvé priečky. Čo sa týka nášho Magistra, pripomínam, že dokáže byť veľmi agresívny a asi po mesiaci pobytu na vašom disku sa pokúsi prepáliť BIOS základnej dosky. Pozor teda, aby ste si ho veľmi neobľúbili. Existuje množstvo oveľa milších zvieratiek vhodných pre domáci chov. Napríklad s ústupom diernych štítkov vo výpočtovej technike už ani škrečok nie je pre vaše dáta až taký nebezpečný, ako bol v nedávnej minulosti.

Ak sa nemýlim, celý rebríček najrozšírenejších vírusov absolútne nie je ovplyvnený tvorbou posledného mesiaca. Počas celých štyroch týždňov nevzniklo nič, čo by sa prepracovalo aspoň do kategórie stredne vážnej hrozby. Neviem prečo, veď autori vírusov vôbec nepatria do kategórie ľudí vyhľadávajúcich priame slnečné žiarenie na plážach či v blízkosti bazénov. Skôr naopak. Nevdojak som si spomenul na scénu, kde si dvaja blízki rodinní príslušníci (otec a syn alebo syn a dcéra alebo dcéra a mačka alebo mačka a pes? Už presne neviem...) prezerajú fotografie a jeden sa pýta druhého, čo je to na jednej z nich: "Stretnutie albínov?" "Nie," znie odpoveď, "to je počítačový letný tábor." Nechápte to tak, že nevzniklo vôbec nič. Hoci je posledná tvorba málo životaschopná, nijako jej to neuberá na zaujímavosti.

HTML Bomb.A je napríklad zaujímavý tým, že je absolútne nezaujímavý. Ako napovedá sám názov, ide o HTML kód, ktorý pri spustení začne nekontrolovateľne otvárať okná Internet Explorera, až kým nezahltí systém.

Zo série LoveLetter mutácií nám na scénu vykrepčil variant VBS LoveLetter CN. K emailu pribaľuje súbor JENNIFERLOPEZ_NAKED.JPG.VBS a do tela správy píše "Toto je môj obrázok z pláže". Ak ste náchylný uveriť, že vám Jennifer naozaj píše a kliknete na domnelú fotografiu, asi prídete o množstvo súborov typu VBS, VBE, JS, JSE, CSS, WSH, SCT, HTA, JPG, JPEG, MP2 a MP3, ktorých obsah zamení za svoje vlastné telo a pridá k nim príponu VBS. Po čase sa znova rozšafári a nejaké súbory z disku vymaže, pričom, samozrejme, nezabúda na vlastnú reprodukciu. Zaujímavé na tejto verzii je to, že na disk obete vpašuje aj plnohodnotný binárny PE vírus CIH-1.4 (jedna z mutácií tzv. Černobyľu), ktorý po umiestnení do adresára Windows celkom bez zábran spustí.

Milovníkov ženskej krásy si zvolil za svoju obeť aj autor internetového červa Miss World. Klasickým emailovým štýlom vám prináša také radovánky, ako je mazanie registra Windows či formátovanie disku. Pri svojom spustení sa neobmedzuje len na samotné šírenie a vlastnú deštruktívnu činnosť. Snaží sa postarať aj o vašu zábavu. Veď prečo sa naposledy nezasmiať pred sformátovaním disku, však? Teda ak kliknete na emailovú prílohu, uvidíte (zrejme) Miss Afrika s hlavou gorily a Miss UK s hlavou Mr. Beana. Ťažko povedať, ktorá je krajšia...

Autor ďalšieho vírusu - PE Madonna - očividne nepatrí k jej oddaným fanúšikom. Takýto názov mu dali antivírové firmy, v skutočnosti sa volá "I hate Madonna". Napáda vykonávateľné súbory Windows a po úspešnom vniknutí vás vždy o 11:00 ubezpečí o tom, že veľmi nenávidí Madonnu. Obzvlášť si obľúbil dátum piatok trinásteho, kedy vypíše hásenie: "Ha Ha Ha Ha!!! Vírus Madonna je vo vašom počítači a nastal čas pre jeho zničenie." Myslí to vážne, čo vzápätí potvrdí preformátovaním pevného disku a reštartom systému.

Aby sme nezostali len pri PC s IBM kompatibilných, na záver spomeniem ešte vírus pre počítače Mac. To len pre poriadok, aby si niekto nemyslel, že tam problémy nemajú. Červ Simpsons je podobný PC-čkovskej Melisse, ale živnou pôdou jeho veselého rastu je AppleScript, ktorý beží len na Mac-och. Infekčný email sľubuje nové, dosiaľ nevzhliadnuté epizódy Simpsonovcov, ku ktorým sa vraj dostanete jednoduchým dvojklikom na príložený súbor.

Nuž, ako tak sledujem celý ten vývoj, majiteľov PC lákajú internetové červy na obrázky nahých žien, majiteľov Mac-ov zasa na kreslené rozprávky. Je to len náhoda alebo návnada primeraná záujmom užívateľa konkrétnej platformy? :-)