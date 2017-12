Recenzia: Everybody’s Gone to the Rapture vás uväzní vo svete bez ľudí

Vypnite svetlo, zavrite všetky okná a ponorte sa do sveta príbehu o konci ľudstva.

6. sep 2015 o 14:44 Matúš Paculík

Everybody’s Gone to the Rapture (The Chinese Room/Sony) Páči sa nám: skvelý príbeh, krásna grafika, hudba Nepáči sa nám: bez dobrej angličtiny si hru nekupujte Hodnotenie: 9,0 Platformy: PS4

Vypnite svetlo, zavrite všetky okná, pohodlne sa usaďte na sedačke a na najbližších pár hodín sa odpojte do on-line sveta. Everybody’s Gone to the Rapture je totiž hra, ktorá si zaslúži pokoj, ticho a obrovskú obrazovku.

video //www.youtube.com/embed/w1tBl7upgDU

Zabudnite na akčné hry

Sú hry, v ktorých sa nezastavíte od ich začiatku, sú hry, pri ktorých musíte byť neustále v pozore a potom sú hry, pri ktorých máte zimomriavky nie zo strachu, ale z pocitu skutočnej beznádeje.

Je totiž rozdiel, ak sa snažíte zneškodniť virtuálnych nepriateľov, alebo sa zrazu ocitnete v reálne vyzerajúcom svete bez jediného náznaku žijúceho človeka.

Nie je tu jedno jediné mŕtve telo, nie je tu jediná živá osoba, ba ani náznak po niekom, kto prežil zatiaľ neznámu udalosť. Ste jednoducho hodení do sveta plného otáznikov, tajomna a je len na vás, ako si poradíte so všetkými informáciami a hádankami.

Dopredu ale upozorňujeme, že nadpriemerná znalosť anglického jazyka je povinnosťou, inak si túto dokonalú hru absolútne nevychutnáte.

Simulátor chodenia

Presne tak označili hru viacerí recenzenti a plne vystihuje to, čo vás bude po väčšinu času čakať. Hlavne zo začiatku sa môžete cítiť stratení, keďže tu neexistuje jednoznačná cestička príbehu a je len na vás, ako sa postavíte k objavujúcim sa informáciám.

Prvé chvíle preto strávite chodením od domu k domu, budete podrobne skúmať každú izbu, či záhradný domček. Pre pochopenie súvislostí a odhalenie celého príbehu ani nemáte inú možnosť, dôležité sú všetky, aj na prvý pohľad zbytočné indície.

V prvej hodine hrania budete zmätení, keďže nič do seba nezapadá a vám sa zdá, že len tápete v tme. Postupne začnú dávať informácie zmysel a z pôvodne bežnej chrípky sa vykľuje skaza celého mesta.

O krutosti neznámej choroby sa ale nedočítate len zo zápiskov. Postupne sa vám budú odkrývať tragické príbehy obyvateľov, pričom smrti sa tu nevyhnú ani rodiny s malými deťmi.

Dokonalá dráma

Sledovať osudy jednotlivých ľudí je niekedy len pre silné povahy. Hneď na začiatku napríklad narazíte na rodinu s dvoma malými deťmi, kde od začiatku tragédie do jej konca ubehlo len niekoľko hodín.

Jej finálne kroky do izby s manželom a deťmi, z ktorej sa už šesť hodín nikto neozval, sú veľmi emotívne. A hlavne vďaka podobným kúskom celého príbehu vás hra dokáže vtiahnuť do deja.

Akonáhle prekonáte prvotný chaos z útržkových informácií, budete hltať každú jednu skladačku v príbehu a hľadať všetky miesta, kde by sa mohli nachádzať ďalšie indície.

Scenár vás nebude zbytočne miasť dvojzmyselnými alebo neurčitými informáciami, keďže všetko má svoj význam. Dabing postáv je navyše dokonalý a spolu so skvelým hudobným sprievodom vám neraz vykúzli na tele zimomriavky.

Zatiaľ najlepšia grafika

Everybody’s Gone to the Rapture je hrou, ktorá dá vašej novej PlayStation hernej konzole skutočne zabrať. Grafická stránka je totiž jedna z najlepších a len ťažko by ste hľadali hru, ktorá vyzerá krajšie.

Nový Unreal engine dokáže v šikovných rukách doslova zázraky, ktoré vás dokážu preniesť do krásneho sveta plného tajomného ticha a beznádeje. Prvé minúty pravdepodobne strávite len jednoduchým pozorovaním okolitého sveta.

Východ a západ slnka je úžasný, stromy vrhajú reálne tiene, v miestnej krčme sa ešte dymí z cigary a keď v noci vyjdete z kostola a pozriete sa na oblohu, prejdú vám po chrbte zimomriavky.

Pripravte sa na do detailov spracované malé mestečko, či skôr dedinu, ktorá vyzerá až strašidelne reálne. Či už sú to domy, malá krčma, zdravotné stredisko alebo ihrisko, ani v jednom prípade nebudete mať pocit, že ste v umelo vytvorenom svete.

Vytvoriť tak reálnu hru nie je vôbec jednoduché, keďže sa vývojári nemôž uschovávať za umelo vytvorený tajomný svet. Jednoducho každá jedna oblasť pôsobí reálne, či už sú to nápisy v miestnom bare, pri lekárovi, alebo v kostole.

Ak viete po anglicky, kupujte

V záplave akčných hier je Everybody’s Gone to the Rapture príjemným spestrením konca leta. Nemusíte mať bleskové reflexy, nemusíte ani utekať pred stovkami nepriateľov. Jednoducho si len v pokoji vychutnajte skvelý príbeh s krásnou grafikou a dokonalou hudbou.

Jediným problémom je nutná znalosť anglického jazyka, bež čoho si hru založenú na získavaní informácií nevychutnáte. Ak navyše nechcete po záverečných titulkoch hry skončiť príbehom dezorientovaní, budete musieť pochopiť a poskladať všetky časti príbehu.

Hra nie je extrémne dlhá, čistý herný čas vám zo života neukrojí ani len desať hodín. Cena našťastie nie je vysoká, za hru zaplatíte len približne tretinu v porovnaní s veľkými AAA titulmi.