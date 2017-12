E-mail pre vášho GameBoya

Spoločnosť InterAct Accessories, v snahe poskytnúť prístup k elektronickej pošte aj hráčom bez PC-čka, prichádza na trh s novinkou Shark MX. Je to modul, ktorý zasuniete do vášho GameBoya ...

13. júl 2001 o 16:04 Matúš Benčík, CDtip

Spoločnosť InterAct Accessories, v snahe poskytnúť prístup k elektronickej pošte aj hráčom bez PC-čka, prichádza na trh s novinkou Shark MX. Je to modul, ktorý zasuniete do vášho GameBoya ako bežnú hru a spojíte s telefónnou linkou. K nemu dostanete e-mailové konto (meno@gamesharker.com) a 300 kreditov na spojenie s freephone číslom (samozrejme len v USA). Na bežné stiahnutie/odoslanie e-mailov pritom spotrebujete cca. 10 kreditov, čo nie je málo. Kredity sa dajú dokupovať po $10.

Prístroj má však nevýhod oveľa viac. Každý e-mail (či už prichádzajúci, alebo odchádzajúci) je limitovaný na 2 Kb, čo predstavuje 2,000 písmen. Takže ak vám príde príliš dlhý e-mail (na prílohy alebo obrázky môžete hneď zabudnúť) Shark vám len sucho vypíše adresu stránky z ktorej si váš mail môžete stiahnuť. Výrobca však zrejme vedel čo robí, keďže už po 15 e-mailoch uložených vo vašom InBoxe začne byť Shark MX značne pomalý.

Okrem samotného e-mail klienta dostanete aj doplnkový software. Patrí sem kalkulačka so štyrmi funkciami, ktorá robí presne to, čo by od nej človek očakával, kalendár, ktorý bohužiaľ neobsahuje alarm, ďalej program na vytáčanie telefónnych čísiel a skrátená verzia World Times Guide, čo je v podstate akási príručka na cesty. Valnejší význam má snáď len organizátor adries a mien. Môžete do neho vkladať údaje o ľuďoch, ktorých poznáte a zároveň priamo z neho posielať e-maily.



