Drony budú robiť dohľad na stavbách, odhalia lenivcov

Technológie sa chystajú posunúť stavebníctvo k vyššej efektívnosti, kvalite i bezpečnosti.

31. aug 2015 o 10:37 Milan Gigel

SACRAMENTO, BRATISLAVA. Stavebný dohľad sa možno chystá na malú revolúciu. Vďaka dronom bude možné ustrážiť dodržiavanie technologických postupov, ale aj tempo napredovania prác. Technológie vyhodnotia dianie na stavenisku s ohromnou presnosťou a precíznosťou.

Zaujímavý projekt prebieha pri stavbe štadióna Sacramento Kings v Kalifornii. Letka dronov vybavených kamerami pod taktovkou spoločnosti ImageInFlight zbiera snímky z prebiehajúcej stavby, aby z nich následne vyhotovovala priestorové 3D modely.

Tie vyhodnocuje softvér University of Illinois, ktorý porovnáva zábery zoskupené na časovej osi. Dokáže vyhodnotiť, akým pracovným tempom pracujú jednotlivé skupiny remeselníkov a vie odhadnúť, ktoré práce sa stihnú dokončiť včas alebo nie.

V závislosti na tom možno podľa magazínu Engadget posilniť niektoré tímy novými skupinami pracovníkov, alebo zorganizovať prácu tak, aby šlo všetko podľa plánov. Zdá sa, že takýto dohľad pracovníci prijímajú s omnoho lepšou odozvou, ako inšpektorov pobiehajúcich po stavenisku.

University of Illinois však berie do úvahy aj odlišné spôsoby zbierania dát. Ich technológia si poradí s fotosledmi záberov aj zo statických miest. Stačí len umiestniť na konštrukcie záznamové zariadenia a snímky pravidelne odosielať do systému.

Ten dokáže vyhodnocovať nielen dianie na jednotlivých úsekoch stavby, ale aj aktivitu a nasadenie jednotlivých remeselníkov. Kto je lenivý a nechce sa mu do práce, spozná to aj na svojej výplatnej páske.