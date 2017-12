Zaujímavé linky na tento víkend

Ak na vás spoza pultu v SALÓNE vykukne chlapík v klobúku a koženom kabáte, ktorému sa v rukáve objavujú žlto-červené „bang“, môžete si byť takmer istý, že sa nenachádzate v SALÓNE krásy. Nenáročná online hra s revolverom.

Bola to pasca

www.boobytrap.org

Opäť jeden flashový príbeh s hlavným hrdinom v hlavnej úlohe. Tentokrát však nebudete od okna prehliadača s videom odskakovať k čítaniu pošty: ak totiž nebudete sledovať dej dostatočne pozorne, vášho hrdinu to môže stáť život. Na stránke je sympatické, že animácia je rozdelená na niekoľko častí, takže naťahovanie webu je veľmi svižné.

Najkrajšie pripáleniny

www.hipharp.com/hhmbf.htm

Umenie vo vašej kuchyni? Múzeum spáleného jedla nie je žiaden výstrelok internetovej extravagancie - veď existuje už viac než desať rokov. Ak sa chcete aj vy stať umelcom, tu je návod: „Stíšte plyn na minimum... a pekne si zdriemnite!“ Akceptovanými umeleckými metódami sú však aj dlhý telefonát s priateľkou či finále Ligy majstrov. P.S.: Nikdy vo vašom byte nešetrite na požiarnych hlásičoch. Ich pestré farby totiž dodávajú každej kuchyni teplú, domácku atmosféru...

WebCam

www.phatrabbit.com/byron/byron.asp

15 minút slávy pre zajaca Byrona. Keď už naozaj neviete, čo s načatým večerom. Hoci - v akej situácií si potom budete prezerať ostatné adresy z tejto rubriky??

Rozvášnené kosačky

www.letsmow.com

Poďme kosiť, taký je preklad tejto domény, ale názov nie je celkom presný. Na lúke, kde sa uskutoční jeden z pretekov Americkej asociácie pretekárskych kosačiek trávnikov, totiž už tráva tak skoro neporastie. Ďalšia plánovaná disciplína: kosenie lyžiarskeho svahu - downhill. Uáááááááá..... (Viac o multifunkčnosti motorových kosačiek pozri očarujúcu road movie Davida Lyncha Príbeh Alvina Straighta.)

Online žobráci

www.travisk.f2s.com/fibhome.html

Keď sa začali v obchodoch prvýkrát objavovať terminály na platby prostredníctvom platobných kariet, začal som si robiť starosti o žobrákov - nenastanú im zlé časy, keď ľudia prestanú po vreckách nosiť drobné. Nebudú pre nich terminály pridrahé a nebudú sa banky zdráhať na terminály ich pripojiť?

Internetový vek si žiada nové metódy - preto vznikla aj Nadácia pre žobranie na internete. „Cieľom našej nadácie je získať peniaze bez toho, aby sme museli pracovať,“ to znie férovo a presne. Staňte sa členom a žobrite s nami.

Ako zabaviť idiota

www-csag.cs.uiuc.edu/individual/pakin/idiot/chapter1.html

Hlavné je pripútať jeho pozornosť, zaujať ho trikom, nápaditým veľavravným titulkom alebo naopak striedmou a tradičnou grafikou, schmatnúť ho za pačesy, samozrejme obrazne, nedovoliť mu pustiť sa vety, nútiť ho čítať ďalej a ďalej, predkladať mu stále nové a nové výpovede, ktoré neustále do omrzenia opakujú rovnaké myšlienky, treba ho prekabátiť, podviesť, sľubovať mu stále niečo nové a nové a pritom ho nechať čítať jediný text tak dlho, ako je to len možné.

Pokaz príbeh

www.storyfuck.com

Pri dôkladnom preklade by malo byť slovo „pokaz“ nahradené o trochu šťavnatejším výrazom, nám však termín „kaziť“ postačí. Slogan tejto stránky by mohol znieť: „Deštrukčná kreativita“ - ide o dlhodobý projekt, v ktorom majú vždy dvaja náhodne vybratí autori spoločne za jeden mesiac zostaviť zmysluplný príbeh. V písaní sa striedajú, pričom cieľom každého z nich je - ako už tušíte - pokaziť koncepciu protihráča (a zároveň spoluhráča) tak, aby nedokázal vo svojom príbehu pokračovať. Inými slovami - hráči sa snažia vytušiť, k akému cieľu chce ich partner príbeh smerovať, a potom dej posunú úplne inak. Hráči pritom nesmú ignorovať nič z toho, čo napíše ich partner a musia to zahrnúť do svojho pokračovania.

Chlebíček

brunching.com/features/idiotsandwich.html

Aj vám lezú na nervy recepty v kuchárskych knihách na päť-šesť riadkov s inštrukciami typu „...a urobíme zápražku“, prípadne „počas marinovania obalíme vajcami“? Mám ísť kvôli zápražke niečo nazbierať na zápražie?

Ako sa dá okrúhlym vajcom integrického tvaru niečo obaliť? Našťastie sú tu aj recepty pre nás, kuchárskych analfabetov. David Neilsen vám napríklad na 70 riadkoch skutočne polopatisticky vysvetlí, ako si vyrobiť sendvič. Vždy som tušil, že varenie je zábava.

Záchodová etiketa

www.icbe.org

Máme pravidlá slušného správania pre stolovanie, podávanie rúk i chôdzu po chodníkoch - logicky sa teda téme etikety nemôžeme vyhnúť ani na verejných WC. Táto stránka sa venuje najmä problémom, s ktorými sa na nich môžu stretnúť muži - typická architektúra mužských toaliet totiž dáva oveľa viac príležitostí pre sociálne kontakty rôzneho druhu - a tým aj pre sociálne faux-pas. Za všetky pravidlá si zapamätajte aspoň jedno: na toaletách je možné rozprávať sa LEN s človekom, s ktorým ste sem vkročili súčasne, a aj s ním len PREDTÝM a POTOM.

Hod kravou

www.flingthecow.com/flash/

Čo s šialenou kravou? Čo tak skúsiť ju odhodiť za seba, len tak, pre šťastie? Kto nastrieľa kravou tristo bodov, dostane sa do siene slávy. Sedliak sa bohužiaľ trafiť nedá.

Život s Deb

www.lifewithdeb.com

Jednoduchá stránka so zábavnými textíkmi. Napríklad: Ako by vyzeral svet, keby bol vytvorený podľa filmov? 1. Eiffelovu vežu je vidno z každého okna v Paríži. 2. Všetci ľudia na svete medzi sebou aj v súkromí hovoria po anglicky. 3. Ventilačný systém všetkých budov je najlepšou skrýšou na svete. 4. Rúž na pery sa po nanesení už nikdy nezotrie, dokonca ani pri potápaní. 5. Pri návšteve akejkoľvek budovy môžete vždy zaparkovať priamo pred ňou. 6. Ak nabijete zbraň, budete mať vždy viac nábojov, ako pôvodne. 7. Vyšetrovatelia vedia riešiť prípady len vtedy, keď sú suspendovaní. 8. Akonáhle sa na ulici objaví veľký panel skla, čoskoro cezeň niekto preletí. 9. Každý dokáže pristáť s lietadlom, ak sa môže pritom rozprávať s riadiacou vežou. 10. Ak žena býva v dome, kde straší, po pôvode zvláštnych zvukov pátra vždy v spodnejbielizni.