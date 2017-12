Ťažké časy pre mobilných operátorov do roku 2002

Významní výrobcovia vybavenia pre mobilné telefóny sa podľa všetkého nezotavia do roku 2002. Avšak firmy ako Ericsson,

ktoré prekonali reštrukturalizáciu už môžu dosiahnuť prvé pozitívne výsledky koncom roku 2001. Očakáva sa, že Nokia, Ericsson a Motorola sa odklonia od skorších predpovedí, podľa ktorých sa sektor znovu postaví na nohy v polovici roku 2001. Namiesto toho vraj potvrdzujú už rozšírené obavy, že slabá globálna ekonomika tvrdo zasahuje dopyt zákazníkov po produktoch a výdavky operátorov na siete sa znižujú. Pokles ekonomickej aktivity bol väčší než sa očakávalo. Tí, čo na to zareagovali ako prví, budú mať aj najlepšie výsledky. Fínska Nokia nezareagovala tak rýchlo ako jej konkurenti. Investičná banka Merrill Lynch však povedala, že výnosy sa začnú vracať, keď sa posilní ekonomika, operátori začnú kupovať mobilné siete tretej generácie (3G) a aktualizovať súčasné siete druhej generácie, ako GSM, ktoré majú obmedzenú výkonnosť. Podľa analytikov by vraj bolo prekvapivé, ak by Ericsson, Nokia a Motorola nesplnili septembrové očakávania. Motorola však tvrdí, že v roku 2001 nevidí zlepšenie. Firma Corning, najväčší svetový výrobca káblových vlákien, povedal, že úpadok bude trvať ďalších 12 až 18 mesiacov.



Pokým majetok firiem Nokia, Ericsson a Motorola je rozdielny, všetky tri sú zárukou kvality pre svojich klientov, ktorí pozastavujú nové objednávky na mobilné telefóny a prídavné zariadenia k nim. Americkí operátori zbytočne neutrácajú (dôvodom je slabá ekonomika), avšak ich európski konkurenti majú oveľa väčšie problémy, pretože majú dlh vo výške 120 biliónov dolárov kvôli nákupu licencií na siete tretej generácie. Zdroj blízky firme Ericsson sa vyjadril pre agentúru Reuters, že existujú indície, že nákupy sietí tretej generácie, ktoré by mali umožniť rýchly prístup na internet cez mobilné telefóny a ponúkať videoslužby, nebudú tak rýchle ako sa predpokladalo. Pochybnosti prichádzajú v čase, keď majú výrobcovia aj finančné problémy. Nokia oznámila, že zastavila dodávky pre tureckého providera Telsim po tom, čo im firma nezaplatila 240 miliónov USD. Výrobcovia majú obavy požičiavať operátorom, keďže niektorí si narobili značné dlhy. Aj podľa investičnej banky Merill Lynch je financovanie predajcov riskantné.

Analytici sú skeptickí voči názoru, že dopyt po mobilných telefónoch, hlavne v Európe, značne vzrastie ku koncu roka. Najnovšie prieskumy v Británii ukázali, že výdavky zákazníkov na mobilné telefóny a služby prudko klesol. Vedúci výrobcovia mobilných telefónov dúfajú, že odštartovanie predaju mobilných telefónov fungujúcich na základe GPRS technológie prinesie dobré výsledky. Nokia povedala pre Reuters, že v štvrtom kvartáli očakáva miliónový predaj telefónov fungujúcich s technológiou GPRS. Trh s mobilnými telefónmi zaznamenal problémy. Posunulo sa odštartovali nových technológií (GPRS alebo 3G) a Európania javia menej záujmu o tieto produkty, keďže provideri neponúkajú až toľko výhod a subvencií.