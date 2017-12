Nemecký vlak so zlatom ukrytý v Poľsku je zrejme skutočný

Existenciu vlaku aj jeho pravosť potvdrdilo poľské ministerstvo kultúry.

29. aug 2015 o 11:40 TASR

VARŠAVA - Piotr Žuchowski, ktorý na poľskom ministerstve kultúry vedie odbor pre záležitosti národného dedičstva, vo Varšave vyhlásil, že si je na 99 percent istý, že v jednom z dolnosliezskych podzemných tunelov sa skutočne našiel vlak z obdobia druhej svetovej vojny.

Podľa vlastných slov videl georadarové zábery a na tých to vyzerá naozaj na vlak z druhej svetovej vojny.

Prvé kroky na zabezpečenie miesta nálezu sa už podnikli, informoval a dodal, že vlak teraz treba lokalizovať a následne zistiť, či práce na mieste nebudú spojené s nebezpečenstvom výbuchu.

Podľa Žuchowského aktuálne nie je možné overiť informácie o obsahu vlaku s údajne až tristo tonami zlata, ktorý, ako pripustil, môže byť zabezpečený mínami a preto bude potrebné s určitosťou aj nasadenie pyrotechnikov, ak sa potvrdí informácia o objave súpravy. Informovali o tom početné poľské i nemecké médiá.

Prečítajte si tiež: Prečítajte si tiež:V Poľsku údajne našli stratený nacistický vlak so zlatým nákladom

Hľadači na stope

Bol to práve Piotr Žuchowski, kto vo štvrtok vyzval nadšencov pre dejiny druhej svetovej vojny a hľadačov pokladov, aby zastavili svoje pátranie po nemeckom obrnenom vlaku so zlatým pokladom, ktorý bol 70 rokov považovaný za stratený a ktorý sa údajne podarilo nájsť.

Stratený vlak zrejme našli v oblasti mesta Walbrzych v Dolnosliezskom vojvodstve. Tip im dali dvaja pátrači - Poliak a Nemec, ktorí prostredníctvom svojich právnikov oznámili svoj nález a avizovali, že ako nálezné budú žiadať desať percent z hodnoty údajného pokladu.

Poľské ministerstvo kultúry a národného dedičstva súčasne uviedlo, že od zverejnenia správy o možnom náleze zaznamenalo nárast aktivít "hľadačov" pokladov v oblasti. Súčasne ich však vyzvalo, aby s pátraním vo vlastnom záujme prestali.

video //www.youtube.com/embed/bYYZl9tp4AY

Pátra sa už roky

Historička Joanna Lamparská už pred časom pre spravodajskú televíziu TVN24 uviedla, že v Poľsku ide o tzv. trvalku, teda neustále aktuálnu tému. Po legendárnom vlaku, ktorý by sa mal ukrývať v podzemných chodbách, sa v regióne pátra už celé roky. Ak by sa tvrdenie spomínanej dvojice potvrdilo, bol by to neuveriteľný objav, avšak, ako varovala historička, "samotnú existenciu tejto vlakovej súpravy doteraz nikto nepreukázal".

Právny zástupca nálezcov Jaroslaw Chmielewski ešte posilnil špekulácie, keď v rozhovore pre vroclavský rozhlas označil celú záležitosť za "nález celosvetového významu porovnateľný s Titanicom".

V okolí mesta Walbrzych sa počas druhej svetovej vojny nachádzal podzemný komplex Riese s rozsiahlou sústavou tunelov. Vo finálnej fáze svetového konfliktu tam mali do podzemia premiestniť priemyselnú výrobu.

Na správy z Poľska reagoval dnes v New Yorku ústami svojho predsedu Roberta Singera aj Svetový židovský kongres. Podľa jeho stanoviska sa všetky cennosti, ktoré sa prípadne nájdu vo vlaku, musia vrátiť zákonným majiteľom alebo ich dedičom, vyplýva z informácií tlačovej agentúry Reuters.