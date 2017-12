El Niňo bude najsilnejší v histórii, u nás môže v zime priniesť sneh

Peru zrušilo svoju časť slávnej Rely Dakar z obáv pred následkami El Niňa.

26. aug 2015 o 18:30 Jakub Filo

WASHINGTON. BRATISLAVA. Tohtoročný júl bol z hľadiska meraní teploty vzduchu najteplejší v histórii. Ak ste si mysleli, že horúce leto bolo tým najextrémnejším, čo zem a jej počasie tento rok postihlo, zrejme ste sa mýlili. Modrú planétu čaká ešte jedna zaťažkávacia skúška, ktorá zrejme prepíše rekordy.

Modely predpovede počasia predpokladajú, že fenomén El Niňo, ktorý ovplyvňuje počasie takmer na všetkých kontinentoch, bude extrémne silný. „Zdá sa, že by mohlo ísť o jedno z najsilnejších za posledných aspoň 100 rokov,“ povedal pre Sme klimatológ Jozef Pecho.

Na Slovensku by sa mohol prejaviť vlhkou a teplou zimou. Potešiť však môže lyžiarov.

Chlapček

El Niňo je pravidelne sa opakujúca odchýlka v systéme morského prúdenia v Pacifiku, keď sa výrazne zvyšuje prísun povrchovej teplej vody do jeho západnej časti. Teplá voda funguje ako akási prikrývka, ktorá bráni prenikaniu studenej vody k hladine oceána a tá si musí následne hľadať iné cesty.

O extrémnom El Niňe hovoríme vtedy, ak povrchová teplota vody stúpne oproti dlhodobému priemeru o viac ako dva stupne Celzia. Doteraz sa tak stalo iba dvakrát v minulosti, ale podľa Washington Post sa tak zrejme udeje aj v tomto roku. Na základe dynamických modelov, ktoré spracúva Medzinárodný výskumný inštitút pre klímu a spoločnosť, posledné mesiace El Niňo stále naberá na intenzite.

Navyše bude dlhotrvajúci. Americký Národný oceánsky a atmosferický úrad predpovedá 90-percentnú šancu, že potrvá aj počas zimných mesiacov, a 80-percentnú, že sa natiahne až do júla budúceho roku.

Zásadné vplyvy

Fenomén El-Niňo zásadne ovplyvňuje vývoj počasia v Severnej a Južnej Amerike, ale dotkne sa aj ďalších kontinentov.

Ázia, Austrália a Pacifik zažívajú v tomto období suchšiu sezónu, naopak, na západnom pobreží Ameriky je väčší úhrn zrážok. Pomôcť by to napríklad mohlo suchom sužovanej Kalifornii. „Je to veľmi povzbudzujúca správa pre naplnenie prirodzenej úrovne zrážok,“ povedal meteorológ Jan Null z Meteorologického centra Golden Gate.

Ak sa El Niňo vyskytne v zime, tak sever USA a Kanada zažívajú miernejšiu zimu, naopak, na juhu Spojených štátov bude chladnejšie. Opačný efekt sa ukazuje v Európe, skôr sever zažíva suchšie a extrémnejšie zimy, juh teplo a vlhko.

Bude veľa snehu?

To sa môže prejaviť aj na Slovensku „Náznak takéhoto charakteru počasia v nasledujúcich dvoch sezónach (jeseň a zima) sme každopádne videli už počas tohtoročného leta,“ dodal Pecho.

Počas silných epizód El Niňa však dochádza podľa neho k tomu, že atlantické cyklóny, ktoré zapríčinili suché a teplé leto, vznikajú južnejšie ako obvykle. Prinášajú viac zrážok napríklad do Španielska, severného Talianska ale aj na Balkán či južné Slovensko.

„Takáto situácia by mohla znamenať aj viac prírodného snehu na slovenských horách v priebehu nasledujúcej zimy,“ povedal.

Zrušili preteky

Rastúci vplyv fenoménu sa už podpísal aj pod zrušenie peruánskej časti budúcoročnej edície prestížnych motoristických pretekov Rely Dakar, ktoré mali odštartovať v hlavnom meste Lime.

"Rozhodnutie je dôležité z hľadiska zníženia možných neblahých efektov na populáciu," uviedlo vo svojom vyhlásení peruánske ministerstvo zahraničného obchodu.

Francúzska spoločnosť Amaury Sport Organization (ASO), ktorá každoročne usporiadava Rely Dakar, pôvodne vybrala Peru ako krajinu, v ktorej odštartujú budúci rok v januári slávne preteky. Teraz sa presunú iba do Bolívie a Argentíny.