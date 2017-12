Z čiernej diery sa dá uniknúť. Podľa Hawkinga aj do iného vesmíru

Známy astrofyzik hovorí, že z čiernej diery pomôže uniknúť Hawkingova radiácia.

26. aug 2015 o 16:21 Jakub Filo

ŠTOKHOLM, BRATISLAVA. Požierajú svetlo a nedá sa z nich uniknúť. Takto si čierne diery predstavujú laici. Jeden z najznámejších astrofyzikov súčasnosti Stephen Hawking však tento týždeň vyhlásil, že z čiernych dier sa uniknúť dá. Dokonca do iného vesmíru.

Svoju myšlienku Hawking prezentoval počas prednášky na pôde Kráľovského technologického inštitútu vo Švédsku. Jeho teória o čiernych dierach hovorí, že veci alebo informácie, ktoré do čiernej diery „spadnú“, sa nestratia, ale zostávajú na jej hranici v podobe rozdrobených častíc.

„Predpokladám, že častice nie sú uložené v čiernej diere, ako by sa dalo očakávať, ale na jej hranici, horizonte udalostí,“ povedal Hawking podľa magazínu Science Alert.

„Čierne diery nie sú teda také čierne, ako by sa mohlo zdať. Nie sú väznice, ako sme si kedysi mysleli. Veci a informácie sa z nich môžu dostať von, prípadne vyjsť z druhej strany v inom vesmíre,“ vyhlásil.

Čierne diery vznikajú z hviezd, ktoré skolabujú v dôsledku vlastnej gravitácie. Koncentrujú hmotu s nekonečnou hustotou a ich gravitácia zabraňuje uniknúť akýmkoľvek časticiam.

Napriek Hawkingovým tvrdeniam sa však netreba veľmi radovať a predstavovať si cestovanie vesmírnymi tunelmi. Kľúčom k jeho myšlienke je takzvaná Hawkingova radiácia, ktorú čierne diery vyžarujú. Zjednodušene povedané môže poslúžiť ako dopravný prostriedok von z čiernej diery pre jednotlivé častice.

„No takto vrátené častice budú v chaotickej a nepoužiteľnej forme. Vyústi to do informačného paradoxu a pre všetko praktické využitie bude informácia, ktorá do čiernej diery vnikla a následne unikla, stratená,“ dodal astrofyzik.

Ale na záver s humorom poznamenal. „Ak máte pocit, že ste v čiernej diere, nevzdávajte sa. Cesta von existuje.“