Obloha vo februári

29. jan 2003 o 22:30 ŠTEFAN GAJDOŠ

Predzvesťou nástupu jari je okrem predlžujúcich sa dní aj očividné posunutie hviezdnej oblohy a obmena súhvezdí. Najlepšie to dokumentuje obrazec súhvezdia Orión. Kým ešte nedávno sme naň museli čakať do neskorých nočných hodín, vo februári ho uvidíme hneď po zotmení na východe. Do neskorého večera sa premiestni nad juh. Nižšie ho nasleduje Veľký pes, ktorého spoznáme podľa jasného Síria. Na západnej strane oblohy ešte zbadáme Pegasa s Andromedou a Trojuholníkom. Pod obzor sa rýchlo ponárajú aj Ryby s Veľrybou, nasleduje ich Eridanus. Zo zenitu zostupuje Perzeus, nahrádza ho Povozník nadväzujúci na Býka, po nich vysoko kulminujú Blíženci, neskôr i Rak.

Nad juh sa dostanú nenápadnejšie a preto aj menej známe súhvezdia – Jednorožec a dlhá Hydra. Počas noci ich vystrieda Lev a s ním malý Pohár a Havran. Zenitom v tom čase už prešla časť Žirafy so susediacim Rysom a o polnoci tam bude dominovať obrazec Veľkej medvedice. V druhej polovici noci sa na východe objaví Panna, vysoko stúpa Pastier, za ním Herkules a Severná koruna. Vlasy Bereniky sú tvorené len slabšími hviezdami, preto pod Veľkým vozom nikoho neupútajú, rovnako ako Malý lev. Naopak, Poľovné psy s dvomi hlavnými hviezdami svojho obrazca nájdeme ľahko. Nadránom lemujú severovýchodný až juhovýchodný obzor Labuť, Lýra, Hadonos, Had (Hlava hada) a Váhy. Nad severným obzorom vykroja svoj dlhý nočný oblúk Kasiopeja s Cefeom a začnú sa smelšie dvíhať.

Pre pozorovanie jasných planét nastane vhodné obdobie. A tri zvyšné môžeme pokojne vynechať: sú buď málo jasné (ako vždy Pluto), alebo kvôli blízkosti pri Slnku nepozorovateľné (Urán, Neptún). Merkúr bude pri západnej elongácii začiatkom februára viditeľný na rannej oblohe medzi Strelcom a Kozorožcom dostatočne jasný, ale nízko nad juhovýchodným obzorom. Zato Venuša je už dlhšie žiarivou ozdobou ranných svitaní na juhovýchode sa presunie z Hadonosa nad Strelca. Jej viditeľnosť sa začína postupne zhoršovať. Rannú trojicu planét dotvára málo jasný Mars. Pohybuje sa súhvezdím Škorpión neďaleko podobne oranžového Antaresa a vychádza až tri a pol hodiny po polnoci. Nesklame ani jasný Jupiter v súhvezdí Rak. Keďže vychádza so západom a zapadá s východom Slnka (nachádza sa v tzv. opozícii), nad obzorom ho uvidíme celučičkú noc. Menej jasným, ale rovnako vďačným objektom bude aj vždy príťažlivý Saturn. Teraz je v súhvezdí Býk, kde ho budeme môcť sledovať už od večera.