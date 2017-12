V Austrálii mačky asi zatiaľ klonovať nebudú

Môžete si dať naklonovať svoju obľúbenú mačičku, jej kópia sa však vôbec nemusí správať ako originál. Dokonca tak nemusí ani vyzerať. Potvrdil to pokus A & M University v Texase, ktorá v roku 2002 oznámila úspešné naklonovanie domáceho maznáčika, mačičky

29. jan 2003 o 22:30

Klonovaná mačka nie je púhym duplikátom originálu. FOTO – ARCHÍV

Rainbow (Dúha).

Jej klon, ktorý dostal meno Copycat (pre priateľov CC), je pekný a zdravý, ale nik by nepredpokladal, že má s Rainbow niečo spoločné, napísal austrálsky Daily Telegraph.

Zatiaľ čo Rainbow je typická štvorfarebná mačka s tmavšími a svetlejšími hnedými a zlatými škvrnami na bielom podklade, CC má škvrnitý sivý pláštik. Rainbow je rezervovaná dáma, CC zvedavá a hravá. Rainbow je robustná, CC naopak štíhla.

Výskum texaskej A & M University financovala spoločnosť Genetic Savings & Clone, ktorá dúfa, že sa jej podarí zarábať na želaní ľudí, ktorí chcú mať kópiu svojho obľúbeného psíka či mačičky. Duane Kraemer z klonovacieho týmu univerzity však týchto optimistov varoval, že budú sklamaní.

Naklonovanie Rainbow preukázalo, že okolité prostredie je pre správanie a osobnosť mačky rovnako dôležité ako jej gény. Navyše ani rovnaká DNA nezaručí rovnaký vzor ani farbu srsti.

„To potvrdzuje názor, ktorý sme hájili od začiatku, že totiž klonovanie nevedie k duplikácii,“ hovorí Wayne Pacelle z americkej Human Society. „Nielenže nevytvorí fyzicky identický duplikát, ale nikdy nemôže reprodukovať správanie alebo osobnosť trebárs mačky, ktorú by ste si chceli uchovať. V útulkoch po celej krajine sú milióny mačiek, ktoré nemajú domov. To posledné, čo by sme potrebovali, je reprodukovať mačky klonovaním,“ dodáva Pacelle.

Ešte pred narodením CC nazbierala Genetic Savings & Clone stovky vzoriek DNA zvieracích miláčikov, ktoré uchováva za 1500 dolárov za zdravé zviera a 2370 dolárov za zviera, ktoré je choré alebo mŕtve. Po narodení CC záujem majiteľov domácich zvierat ešte stúpol, ale spoločnosť žiada čas na výskum. Chce zistiť, ako produkovať iba zdravé klony. Až potom začne ich „výrobu“ na komerčnej báze, povedal hovorca spoločnosti Ben Carlson. Aj on však varoval majiteľov domácich obľúbencov, že klonovanie im ich nevráti.

„Bolo by ľahké zneužiť túžbu ľudí, ktorí chcú naspäť svojho psíka alebo mačičku,“ hovorí Carlson. „Z dlhodobého hľadiska by to však bolo neetické.“ (čtk)