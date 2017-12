Ako vyhľadávať v Google

29. jan 2003 o 22:30

Ešte pred dvoma rokmi nebolo možné dať jednoduchú radu, ako najlepšie vyhľadávať informácie na internete – každý zo známych vyhľadávačov sa hodil na niečo iné a každý používal svoj vlastný jazyk, ktorý sa musel používateľ túžiaci po čo najpresnejších výsledkoch naučiť.

Dnes je už jednoznačným kráľom internetu vyhľadávač Google, a tak aj mnohým pokročilým internetovým používateľom stačí zvládnuť len jeho základné princípy. Google sa navyše, na rozdiel od väčšiny predchodcov, nesústredil na sofistikované možnosti vyhľadávania, ale naopak sa pokúsil vyhľadávanie svojim používateľom maximálne zjednodušiť. (Neumožňuje napríklad vyhľadávať len časti slov, ako Altavista.)

Vaším prvým rozhodnutím pri vyhľadávaní bude, či naň využijete plnotextový vyhľadávač, do ktorého zaraďujú všetky nájdené webové stránky roboty (ten je na www.google.com ), alebo menší katalóg, ktorý zostavujú ľudia (skrytý za nápisom „Directory/Hlavné vyhľadávanie“ na hlavnej stránke, respektíve na adrese directory.google.com). Ak hľadáte špecifickú informáciu (napríklad technické údaje o istom type Mercedesu), využite rozsiahlejší plnotextový vyhľadávač. Ak chcete len surfovať po nejakých kvalitných stránkach o autách Mercedes (alebo o autách vôbec), vyhľadávaním v katalógu sa vyhnete záplave miliónov stránok, ktoré by vám ponúkol hlavný plnotextový vyhľadávač.

Google vyhľadá vždy len stránky, na ktorých sa nachádzajú všetky zadané slová. Porozmýšľajte preto, či nemôže byť predmet, ktorý hľadáte, pomenovaný viacerými výrazmi. Ak ich nájdete, napíšte medzi ne veľkými písmenami anglické slovíčko OR (alebo), napríklad: motocykle OR motorky, barma OR myanmar, 3G mobil OR 3G mobilný telefón.

S výnimkou operátorov ako OR v Google nezáleží na tom, či používate veľké alebo malé písmená.

Google pri vyhľadávaní automaticky vynecháva často používané slová – napríklad spojky alebo číslice. Ak hľadáte výraz Rómeo a Júlia v snahe nájsť informácie o knihe, Google bude ignorovať spojku medzi slovami a nájde všetky stránky, na ktorých sa vyskytujú obe slová (či už sú spolu, alebo nie). Lepší výsledok preto dosiahnete, ak dáte celý výraz do úvodzoviek – Google ich bude hľadať ako presnú frázu. Inou možnosťou je pridať pred ignorované slovo znamienko plus, čo Google donúti brať ho do úvahy (rómeo +a júlia).

Aj v takomto prípade sa však vo výsledkoch vyhľadávania objavia aj stránky nesúvisiace s knihou. Najlepšie preto urobíte, ak k fráze pridáte ešte meno autora, ktoré sa bude na každej stránke venovanej knihe určite vyskytovať. Správna otázka na informácie o knihe by teda mohla vyzerať takto: „rómeo a júlia“ shakespeare.

TOMÁŠ BELLA, prvapomoc@sme.sk

Nabudúce: Ako šifrovať elektronickú poštu

Kde hľadať…

Obrázky – images.google.com

Mapu Slovenska – mapy.atlas.sk, mapy.zoznam.sk

Zahraničné mapy – maps.expedia.com, www.mapblast.com

Správy v angličtine – news.google.com

Správy v slovenčine – www.denne.sk , www.mesto.sk

Prekladový slovník – www.slovnik.sk

Cestovný poriadok– www.cp.sk

Informácie o slovenských firmách – www.orsk.sk , www.ur.sk

Telefónne čísla – www.zoznamst.sk , www.whitepagesglobal.com

Užitočné tipy* Google umožňuje vyhľadávať aj stránky podľa dátumu ich vzniku, jazyka, v ktorom sú napísané, a ďalších kritérií – prehľadný formulár nájdete za odklikom „Advanced Search“ (Rozšírené vyhľadávanie).

* Google komunikuje aj v slovenčine – kliknite na hlavnej stránke na Languages Tooles nájdite „Slovak“ alebo prejdite priamo na www.google.com/intl/sk/ .

* Ak často vyhľadávate, nainštalujte si z adresy toolbar.google.com lištu, ktorá vám umožní vyhľadávať priamo z Internet Explorera bez nutnosti prechádzať na hlavnú stránku Google.

* Namiesto kliknutia myšou na tlačidlo vyhľadávania stačí po napísaní hľadaných slov stlačiť Enter.

* Ak chcete vyhľadávať informácie len na konkrétnom webovom serveri, napíšte pred jeho meno „site:“ (napr. dzurinda site:gov.sk). Túto možnosť môžete využiť aj pre vyhľadávanie v doménach celých krajín (site:.sk).