Prehľadávač disku: Examine32

Čoraz viac textov a rôznych dokumentov je uložených v elektronickej forme. Zjednodušuje sa tým archivácia a uľahčuje prístup k údajom.

29. jan 2003 o 22:30 DANIEL DURIŠ

Fulltextové vyhľadávanie (vyhľadávanie textu v rámci celého dokumentu) na vašom disku umožňuje práve program Examine32. Poskytuje dva typy vyhľadávania – textové (hľadanie textu v dokumentoch) alebo logické, ktoré umožňuje kombinovať viaceré hľadané reťazce pomocou matematickej logiky (operátorov and, or, not a xor).

V prvom prípade (Text search) stačí zadať hľadaný text, určiť typ dokumentov, v ktorých sa má vyhľadávať, a nastaviť adresár, v ktorom sa bude hľadať.

V prípade nutnosti ďalšieho upresnenia môžete nastaviť alebo zrušiť prehľadávanie podadresárov, rozlišovanie veľkosti písmen, použitie regulárnych výrazov a hľadanie v skomprimovaných súboroch (zip).

Na lište Formats môžete ďalej určiť formáty textových dokumentov (Word, RTF, stránky HTML či čistý text) a na lište Look in upresniť, kde sa má zadaný text v dokumentoch nachádzať (záhlavie, zápätie, poznámky či skrytý text). V prípade logického vyhľadávania (Logical search) je tiež možné upresniť, ako ďaleko od seba sa ešte môžu hľadané výrazy nachádzať, aby bol dokument považovaný za relevantný. Počas prehľadávania zvoleného adresára Examine32 zobrazuje štatistiky o počte prehľadaných súborov aj tých, ktoré vyhovujú zadanej požiadavke, a aktuálne prehľadávanom súbore.

Formát zobrazenia výsledkov sa dá prirovnať k vyhľadávaču Google. Výsledky hľadania sa otvoria v novom okne a prehľadne sú pod sebou zoradené názvy súborov obsahujúce hľadaný reťazec spolu s krátkou ukážkou nájdeného textu. Po kliknutí na názov súboru sa otvorí výpis súboru s nájdeným textom. V ňom sa dá potom rýchlo pohybovať pomocou ikonky, ktorá vás vždy presunie na ďalší výskyt reťazca. Rovnako jednoducho je možné nájdený súbor otvoriť v textovom editore pre ďalšie úpravy alebo zoznam výsledkov hľadania vytlačiť.

Fulltextový vyhľadávač Examine32 je dobrou pomôckou pre každého, kto si uchováva väčšinu dokumentov v elektronickej podobe a potrebuje v nich hľadať spôsobom známym z vyhľadávača Google. Examine32 je k dispozícii ako shareware, teda umožňuje bezplatné otestovanie programu počas 30 dní. Po nej by ste si mali program buď kúpiť, alebo odinštalovať zo svojho počítača.