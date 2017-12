ADSL: sme medzi poslednými v Európe

Slovensko zostáva jednou z posledných vyspelých krajín, ktorej obyvatelia stále nemajú možnosť pripojiť sa z domu na internet vysokou rýchlosťou prostredníctvom technológie ADSL. Podľa decembrovej správy Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj ...

29. jan 2003 o 22:30 Tomáš Bella

Počet užívateľov na 100 obyvateľov

Slovensko zostáva jednou z posledných vyspelých krajín, ktorej obyvatelia stále nemajú možnosť pripojiť sa z domu na internet vysokou rýchlosťou prostredníctvom technológie ADSL. Podľa decembrovej správy Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) bolo už vlani v júni Slovensko jediným z jej tridsiatich členov, v ktorej sa táto technológia ešte ani netestovala. Testovacia prevádzka ADSL bola u nás spustená len minulý týždeň. Slovensko tak zaostáva za členskými krajinami Európskej únie aj za všetkými ostatnými kandidátskymi krajinami. V ôsmich z desiatich krajín, ktoré do Únie vstúpia v roku 2004, bola totiž komerčná prevádzka ADSL spustená už minulý rok, deviata Česká republika sa pravdepodobne pripojí v najbližších týždňoch. Od minulého roka pritom surfujú cez ADSL už aj Bielorusi či Rumuni.

Prvá testovacia prevádzka ADSL sa na Slovensku začala v júni minulého roka. Slovenské telekomunikácie však stanovili podmienky testu tak, že výrazne znevýhodnili ostatných internetových providerov a Protimonopolný úrad po dvoch týždňoch nariadil test zastaviť.

Tohtoročnú ponuku na testovanie ADSL ako prvá využila Nextra, tento týždeň sa pripojilo aj GTS. Predpokladané spustenie testu začiatkom februára potvrdili denníku SME aj Slovanet a eTel. Všetci provideri môžu ADSL testovať dva týždne. Na rozdiel od minuloročného testu však ADSL nemôžu ponúknuť zákazníkom. Väčšina providerov ho testuje na domácich telefónnych linkách svojich zamestnancov.

Táto zmena v spôsobe testovania Slovenským telekomunikáciám umožnila aj oddialiť zverejnenie cenových podmienok ADSL. Práve na cenách pritom prvý test stroskotal. „Cenové podmienky prvého testu boli absurdné a všetci provideri by museli mesačne generovať značnú stratu alebo predávať produkt za stonásobne vyššie ceny ako Slovenské telekomunikácie,“ povedal obchodný a marketingový riaditeľ GTS Stanislav Močan. „Čakáme preto, akú ponuku predložia tentoraz – ak opäť nebude akceptovateľná, Asociácia poskytovateľov internetu sa bude musieť znova obrátiť na Protimonopolný úrad,“ povedal Močan.

Na otázku, kedy Telekomunikácie zverejnia svoju cenovú ponuku, Lenka Huňadyová z odboru externej komunikácie ST odpovedala len, že to bude „s dostatočným predstihom pred začatím komerčnej prevádzky“. Komerčná prevádzka by sa mala začať v druhom štvrťroku.

Hoci ešte nie sú známe cenové podmienky, väčšina internetových providerov predpokladá, že ADSL bude atraktívne pre pokročilých používateľov internetu v domácnostiach a pre menšie firmy. „V západnej Európe je ADSL určený vyslovene pre domácich používateľov ako alternatíva ku klasickému dial-upu,“ povedal nám obchodno-prevádzkový riaditeľ eTelu. „V našich podmienkach je nereálne predpokladať, že po tomto produkte nesiahnu aj malé a stredné podniky,“ povedal Mánik.

Prečo je ADSL dôležité?

Spomedzi technológií pre rýchle pripojenie na internet je ADSL jedinou, ktorá umožňuje využiť klasické telefónne vedenia. Na celom svete sa preto stala najpoužívanejším spôsobom kvalitného pripojenia domácností na internet (konkuruje jej len pripojenie prostredníctvom káblovej televízie). Dôležitejšie ako rýchlosť pripojenia je však to, že pri ADSL sa platí len paušálny mesačný poplatok bez ohľadu na to, koľko času surfista na internete strávi (vo východnej Európe sa poplatok za najlacnejší ADSL prístup pohybuje od 1000 do 2000 korún).

To má najmä významný psychologický efekt: ľudia prestávajú byť stresovaní tým, že každou minútou strávenou na internete sa zvyšuje ich telefónny účet a navštevujú viac webových stránok, objavujú nové služby a výrazne sa tak zvyšuje ich informačná gramotnosť. (tb)

Rýchy prístup na internet v Európe (ADSL + káblová televízia)