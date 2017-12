Ruský vesmírny program nemá peniaze, odkladá lety aj cestu na Mesiac

Rusko pre krízu odložilo let novej lode na rok 2023. Chce letieť aj na Mesiac, no najskôr v roku 2029.

25. aug 2015 o 18:00 Karin Janáčová

MOSKVA, BRATISLAVA. Ešte pred pár mesiacmi sa Rusko zastrájalo, že chce čo najskôr vrátiť človeka na Mesiac. Ekonomická kríza však napokon mení jeho plány. Dlho očakávaný vývoj novej rakety, kozmickej lode a aj následný let s ľudskou posádkou sa z roku 2018 odkladá minimálne o niekoľko rokov.

„Vostočnyj program otvoríme v roku 2023,” uviedol Igor Komarov, riaditeľ spolkovej vesmírnej agentúry Roscosmos pre RIA. Ľudia by pomocou novej rakety mohli do vesmíru letieť v roku 2025 a o štyri roky na to sa má uskutočniť aj misia na Mesiac.

Úplatky aj kríza

Vesmírne centrum Vostočnyj, kozmická základňa v ďalekom ruskom regióne Amursko, malo Rusku zabezpečiť nezávislosť od kazašského centra Bajkonur, ktoré využíva. Po skončení prevádzky amerických raketoplánov je to jediné miesto, odkiaľ lietajú astronauti na Medzinárodnú vesmírnu stanicu.

Centrum Vostočnyj začali Rusi budovať v roku 2012. Od počiatku sa však celý plán borí s finančnými problémami, korupciou a nedodržiavaním termínov. Pokles ekonomiky všetko iba zhoršil a lety museli preložiť.

Zelená pre Angaru

Stredisko malo pôvodne na úvod pracovať so staršími kozmickými loďami Sojuz, s ktorými sa mal uskutočniť aj testovací let v roku 2018.

Napokon sa Rusi sústredia na vývoj nových nosných rakiet pod názvom Angara, ktoré budú určené na budúce pilotované lety do vesmíru. Práve preto budú celé vznikajúce centrum v Amursku pripravovať pre tento typ rakiet a skúšobné lety so Sojuzom zrušili. Vostočné centrum dúfa, že nosnú raketu typu Angara využije aj na plánovanú cestu na Mesiac v roku 2029.

,,Vypustenie novej ťažkej rakety Angara bude prebiehať vo dvoch fázach. Najskôr pripravujeme samotné odletové stredisko. Testovať sa bude v roku 2021 s inou raketou. Potom vybudujeme druhú odpaľovaciu rampu pre ťažkú raketu Angara-A5,” povedal Komarov pre RIA.