Microsoft spustil moderné vyhľadávanie pre Android

Cortana i kontextové vyhľadávanie informácií. Microsoft sa usiluje rozšíriť pôsobnosť svojho Bingu.

25. aug 2015 o 9:45 Milan Gigel

REDMOND, BRATISLAVA. Microsoft sa začal rozhliadať po nových používateľoch vyhľadávača Bing. Na domácom, americkom trhu sprístupnil pre Android aplikáciu Bing Search, ktorá sa snaží ponúknuť modernou formou odpovede na vyslovené i nevyslovené otázky.

Ide o iniciatívu, ktorá sa postupne rozšíri do ďalších krajín sveta. Inteligentný osobný asistent s názvom Cortana je odpoveďou Microsoftu na podobnú technológiu Siri prevádzkovanú firmou Apple či Google Now v podaní internetového giganta.

Všetky pracujú podobne, líšia sa iba svojou zručnosťou pri vyhľadávaní najužitočnejších informácií. Spýtate sa čo vás zaujíma a zvyšok je na šikovných algoritmoch, ktoré vychádzajú z ohromného množstva dát, ktoré zdokumentovali firmy zo správania svojich zákazníkov.

Bing Search však prináša podľa magazínu Engadget aj náhľad toho, čo sľubuje Google v pripravovanej aplikácii Google Now on Tap, ktorá bude súčasťou nového Androidu. Podržíte tlačidlo mobilu, aplikácia prehliadne obsah displeja a pokúsi sa k nemu nájsť doplnkové informácie. Rozoznáva prehrávané multimédiá, vie čítať texty a vytipovať kľúčové slová, ku ktorým by vás zaujímalo viac detailov.

Odpovede kombinujú mapové údaje s encyklopedickými záznamami či dokonca recenziami produktov. Microsoft verí, že sa mu podarí prekročiť tieň svojej platformy Windows a získať priestor aj v konkurenčnom prostredí, ktoré roky odmietal.

Agregátory informácií a vyhľadávače budú o priazeň internetistov bojovať čoraz intenzívnejšie. Stávajú sa priestorom pre dôsledne cielenú reklamu a kanálom, ktorý smeruje používateľov ku kúpe, objednávkam služieb a uzatváraniu obchodov. Všetky tieto aktivity sú zdrojom príjmov.