Ako by vyzerala Zem bez ľudí? Bola by plná života

Názor, že zvieratá žijú v horách, lebo to je prirodzené, nie je úplne správny. Z nížin sme ich vyhnali.

24. aug 2015 o 18:00 Jakub Filo

BRATISLAVA. Skúste si predstaviť, že by ľudský život na zemi nikdy neexistoval. Rozsiahle regióny využívané na poľnohospodárstvo by boli stále zalesnené a hemžili by sa životom. Negatívny vplyv človeka na život na zemi je jednoznačný a určite by bola biodiverzita, teda druhová rozmanitosť bez ľudí väčšia.

Dokazuje to aj nová štúdia publikovaná v magazíne Diversity and Distriburions, v ktorej vedci z Aarhuskej univerzity v Dánsku opísali, ako by vyzerala zem z hľadiska populácií cicavcov väčších ako 45 kilogramov, keby ľudia nikdy neexistovali.

Zem plná života

„Severná Európa nie je jediné miesto, v ktorom ľudia znížili druhovú rozmanitosť cicavcov, je to celosvetový fenomén. A vo väčšine regiónov je veľký deficit rozmanitosti cicavcov, vzhľadom na to, ako by to mohlo vyzerať,“ povedal jeden zo spoluautorov štúdie profesor Jens-Christian Svenning.