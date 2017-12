Pri výbere odomykacích obrazcov nám chýba fantázia

Grafické gesto nemusí byť bezpečnejšie ako jednoduchý PIN kód. Pri výbere konáme predvídateľne.

24. aug 2015 o 10:50 Milan Gigel

LAS VEGAS, BRATISLAVA. Vytiahnete z vrecka mobil, prstom na displeji pospájate niekoľko bodov a používateľské rozhranie sa odomkne. Hoci intuitívny zámok ponúka mnoho kombinácií, naše správanie pri ich výbere je predvídateľné. Grafický obrazec preto nemusí byť bezpečnejší ako jednoduché PIN kódy.

Vyplýva to zo štúdie, ktorú uskutočnili na Nórskej univerzite vedy a technológie. Ak príde na výber grafického hesla, chýba nám fantázia. Traja zo štyroch používateľov začínajú obrazec v jednom z rohov a takmer polovica umiestňuje prvý z bodov do ľavej, hornej pozície. Je to rovnaký prístup, aký využívame pri písaní na prázdne hárky papiera.

Písmom sú podľa magazínu Engadget inšpirované aj najpoužívanejšie obrazce. Majú podobu písmen C, M alebo N a to až v jednom prípade z desiatich. Populárne sú symetrické tvary, máloktorý z obrazcov využíva viac ako štyri body.

Zdá sa, že k tvorbe obrazcov používa náš mozog rovnaké pravidlá ako pri výbere číselných PIN kódov či alfanumerických hesiel. Chceme jednoducho zapamätateľné vzory, ktoré dávajú zmysel a tvoria grafickú analógiu k znakom či obrazcom, ktoré sú nám blízke.

Pre hackerov to znamená možnosť útokov, ktoré sa nápadne podobajú slovníkovým algoritmom pri heslách. Krátke sekvencie, so štartovacou pozíciou v rohoch sú prevdepodobnejšie, ako kreslenie zložitejších vzorov s prekrížením trasy.

Odporúčania bezpečnostných analytikov sú jednoduché – píšte obrazec tak aby vám nik nenazeral na displej – hoci i kamerou, zotierajte displej, aby na ňom nezostávali mastné stopy odomykania a používajte obrazce, ktoré obsahujú križovanie.